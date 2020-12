GfV, “Francesco Oppini è omosessuale, tu vuoi nasconderlo”, Alba Parietti reagisce così

0 SHARES Condividi Tweet

Il grande fratello vip, quest’anno sta continuando sulla scia di litigi, riappacificazioni, e frasi, a volte troppo offensive. I personaggi che sono dentro la casa sono, certamente molto forti, con grandi personalità e se questo aiuta lo schema del gioco e soprattutto fa lievitare gli ascolti, dall’altro trova la disapprovazione da parte di quella fetta di telespettatori che ha deciso di non seguirlo più perché tra bestemmie, situazioni familiari troppo sbandierate anche quando ne risentono i minori che sono a casa e litigi molto violenti, lo spettacolo finale che ne rimane è davvero difficile da digerire. Ma non tutti la pensano così e, per il momento, gli ascolti stanno premiando Alfonso Signorini che è al timone della trasmissione.

Pare che Ficarra e Picone abbiano deciso di lasciare il bancone di Striscia dopo 15 anni di conduzione proprio per la scelta editoriale che caratterizza il grande fratello anche se loro hanno categoricamente smentito che sia questo il motivo ma hanno attribuito la scelta alla voglia di misurarsi con qualcosa di diverso.

Il rapporto speciale tra Tommaso Zorsi e Francesco Oppini

Dopo tante settimane di convivenza e un rapporto molto stretto, dopo che dalla casa è uscito Franceso Oppini per sua scelta, Tommaso Zorsi ha rivelato in lacrime a Cristiano Malgioglio di essere innamorato di Oppini.

Sui social, in tanti si stanno scatenando sul vero rapporto che c’è tra Tommaso Zorsi e Francesco Oppini e, anche se Alba Parietti la mamma di Franceso Oppini pubblica foto del figlio e della fidanzata Cristina , in tanti sono sicuri che Francesco abbia lasciato il suo cuore dentro la casa più spiata d’Italia.

Alba Parietti ha postato una foto della fidanzata di Francesco accompagnata dalla seguente didascalia: “Cristina, una donna speciale che non cerca la luce dei riflettori, che comprende e rispetta i sentimenti altrui. Che bello guardare la vostra felicità fatta di amore, rispetto, dolcezza e comprensione“.

La reazione di Alba Parietti alle voci che girano sul web

Sul web in tanti sono convinti che tra Tommaso e Francesco ci sia un rapporto che va al di là della semplice amicizia e hanno scritto così: “Per Francesco sembra solo riconoscenza per quello che dice lei…ma quello che gli dà i brividi veri è Tommaso, non Cristina“ ma qualcuno è stato ancora più esplicito: “Alba, intravedo giusto un po’ di paura…abbiamo capito che Francesco è gay!”.

La Parietti, dopo che ha letto certe frasi, ha cancellato i follower che le hanno scritte e ha detto che si tratta di vero e proprio bullismo nei confronti del figlio.