Amici, Rudy Zerbi svela “Arisa ha un nuovo fidanzato” e lei fuori di sé lo zittisce, momenti di tensione

Quest’anno ad Amici spesso ci sono “i fuochi di artificio” tra i professori. Chi più di tutti non se le manda a adire è Lorella Cuccarini con la collega Alessandra Celentano e, spesso, Arisa con Anna Pettinelli.

E proprio tar loro due è iniziata una discussione che poi ha coinvolto Rudy Zerbi, prima in modo amichevole ma poi i toni sono diventati tesi.

Vediamo cosa è accaduto.

La discussione tra Arisa e Anna Pettinelli

Arisa e Anna Pettinelli spesso discutono così come si battibeccano Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano la quale ha dimostrato di essere anche un po’ gelosa della attenzioni che Maria De Filippi riserva alla Cuccarini, attenzioni che, a suo dire, fino all’anno scorso erano riservate a lei.

Arisa ha ripreso Anna Pettinelli perchè quest’ultima aveva fatto una battuta all’allieva , la cantante Letizia e Arisa ha detto alla Pettinelli di non distrarre le allieve prima dell’esibizione. A quel punti la Pettinelli ha detto che lei e Letizia spesso si scambiano battute e le sembrava normale farlo anche davanti alle telecamere. Ma Arisa ha detto che non è corretto e anche lei e Rudy Zerbi si scambiano attenzioni ma non davanti alla telecamera. E così ha anche aggiunto che Rudy Zerbi le ha anche regalato un cuore molto bello. A quel punto si è intromesso Rudy Zerbi che ha detto che il cuore glielo aveva regalato perchè Arisa lo aveva visto nel suo camerino e gli era piaciuto tanto e lui le aveva detto “se vuoi puoi, prenderlo” e ha anche aggiunto: “Non diciamo questo cose perché sei fidanzata e non vorrei che il tuo fidanzato mi rigasse la macchina “.

La reazione di Arisa alla rivelazione personale fatta da Rudy Zerbi

Poiché Rudy Zerbi ha ripetuto che Arisa è fidanzata per ben tre volte, le prime due Arisa ha fatto finta di nulla ma la terza ha detto molto seccata: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie”.

E Zerbi le ha chiesto scusa perchè non credeva che la cosa non fosse ancora ufficiale ma di poterla dire tranquillamente.

Ma Arisa, forse perché è all’inizio di questa nuova storia d’amore che, comunque, lei stessa ha ammesso di avere non vuole ancora che diventi ufficiale.