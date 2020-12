Vita in Diretta, Alberto Matano fa una domanda ma poi chiede subito scusa per averla fatta, in studio cala il gelo e lui è in forte imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta sta proseguendo nonostante la pandemia spesso costringa alla quarantena tecnici operatori e, a volte, anche conduttori come è accaduto a Carlo Conti mentre conduceva “Tale e quale show” e a Gerry Scotti mentre era giudice a Tu si que vales.

Fino ad ora non ci sono stati scossoni per La vita in diretta e Alberto Matano, che quest’anno conduce da solo, è rigorosissimo nel rispetto di tutte le regole anticovid, quali il distanziamento sociale, l’uso corretto delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani e ha fatto sapere che quest’anno trascorrerà il Natale lontano dai suoi affetti proprio per essere rispettoso al massimo delle regole.

Alberto Matano fa una gaffe: chiede come sta una ignora che è deceduta

Alberto Matano lo conosciamo come un conduttore garbato, elegante che non parla mai a sproposito ed è sempre molto rispettoso degli ospiti sia personaggi famosi che gente comune.

Ieri, però, suo malgrado, è incorso in una gaffe che lo ha amareggiato.

Matano stava raccontando la vicenda di una signora di Trento di 74 anni che mentre era ricoverata per il covid aveva dato le sue chiavi di casa ai vicini che, si presume siano i responsabili della sottrazione di 14 mila euro che lei aveva ben nascosto in fondo ad un cassetto.

Mente stava raccontando questa storia, Matano ha chiesto al suo inviato Fabrizio Ratiglia come prima domanda come stesse la signora e l’inviato, in forte imbarazzo, gli ha risposto.

Matano ha chiesto: “La signora Luciana si è fidata dei suoi vicini e nel momento più difficile per lei loro l’hanno derubata. Innanzitutto, come sta Luciana ora?“.

E l’inviato, fortemente imbarazzato, ha risposto: “Luciana è morta purtroppo Alberto, il 25 novembre scorso…”. Matano si è immediatamente molto mortificato.

Ad Alberto Matano hanno sottratto l’identità sui social

Alberto Matano, come capita a molti è stato vittima di una sottrazione di identità sui social.

Lo ha raccontato lui stesso su Instagram invitando tutti a stare attenti.

Qualcuno ha creato un falso profilo con il suo nome e lui lo ha immediatamente postato scrivendo: “Stesso nome, stesso fake”.