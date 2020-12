Forum, attacco a Barbara Palombelli “ridicolo teatrino”, Maurizio Costanzo dice la sua senza peli sulla lingua

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti e i telespettatori gli chiedono commenti e pareri sia sulle trasmissioni televisive che sui conduttori e sui personaggi famosi in generale. Costanzo, che è un grandissimo giornalista da poco tornato al timone del Maurizio Costanzo show , trasmissione che, se pur ha tantissimi anni non stanca mai, è sempre schietto e sincero: se c’è da difendere difende, se c’è da attaccare, attacca.

Non si preoccupa delle critiche che può ricevere né dei malumori che può creare, né tantomeno dei suoi commenti , a volte impopolari, lui va dritto al suo scopo e, senza peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa.

Tanto che, la moglie Maria De Filippi, in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin circa un anno fa, disse che nelle sue trasmissioni non lo voleva nonostante gli autori glielo chiedessero spesso di farlo andare, perché teme proprio la sua schiettezza e che possa entrare in conflitto, per esempio, ad Amici con la professoressa Alessandra Celentano.

Maria De Filippi, infatti, aggiunse anche che se dicesse in trasmissione quello che dice a casa succederebbe un caso difficile da sistemare. Per questo lei nelle sue trasmissioni non lo vuole nonostante si renda conto che lui è molto forte e piace tantissimo ai telespettatori.

Criticano Forum e Maurizio Costanzo dice la sua

Nella rubrica Nuovo una telespettatrice ha scritto così a Maurizio Costanzo: “Sembra un teatro. A volte gli attori scadono nel ridicolo. Si vede da un chilometro che recitano”.

E Maurizio Costanzo ha prontamente risposto: “Gli ascolti la premiano con picchi che superano il 20% di share. Merito della conduttrice e della sua squadra di lavoro … Ci vuole una dose di spettacolo .. gli ascolti la premiano”.

Maurizio Costanzo, una difesa inattesa: “Non giudicatela”

Sempre nella stessa rubrica qualche telespettatore ha criticato Emma perché la cantante ha spiegato che, per il momento, non vuole figli ma vuole pensare alla sua carriera.

Ma Maurizio Costanzo ha replicato in difesa di Emma: “Non bisogna giudicarla ma, anzi cercare di comprendere la sua scelta. Non va mai criticata una persona se prende una decisione in maniera consapevole e autonoma“.