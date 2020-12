Flavio Briatore, sui social offendono il figlio “è obeso” e lui nella risposta non si contiene

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore ha dimostrato, in più di un’occasione, che non permette a nessuno di criticare in alcun modo il figlio Nathan Falco e, quando qualcuno si permette, lo massacro.

Quando la mamma di suo figlio, Elisabetta Gregoraci era ancora dentro la casa, giravano voci che Briatore avesse portato il figlio a Dubai perché veniva preso in giro dai compagni di classe per come la mamma si stava comportando all’interno della casa. Briatore ha smentito che il motivo fosse quello e ha detto che, poiché già la mamma era lontana, non voleva partire pure lui che doveva necessariamente farlo per lavoro e lasciarlo da solo.

Sui social attaccano Nathan Falco “E’ obeso, basta con la pasta asciutta” e Briatore li massacra

Non è la prima volta che sui social attaccano il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco e non c’è stata mai una volta che Briatore non abbia risposto a tono difendendo a spada tratta il suo bambino.

Qualche giorno fa, su Instagram un utente, dopo aver visto alcune foto di Nathan Falco ad una partita, ha scritto così: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”.

Flavio Briatore è andato su tutte le furie e gli ha risposto così: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”.

Anche in un’altra occasione, un po’ di tempo fa qualcun altro aveva scritto così sempre sui social: “Falco ahahha ma un nome più igniorante non glielo potevi dare a questo banbino?”.

Ma, vista la frase piena di errori, qualcuno rispose: “beh, tu che parli d’ignoranza…”.

Subito dopo, anche Briatore intervenne e gli scrisse: “senti cogl..ne pensa al tuo di nome… top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca”.

Elisabetta Gregoraci esce dalla casa del grande fratello e dice : “Flavio Briatore mi ha sgridato, gli hanno dato fastidio tante cose”

Ieri, sabato 12 dicembre, a Verissimo da Silvia Toffanin, è andata ospite Elisabetta Gregoraci da poco uscita dalla Casa del grande fratello.

Silvia Toffanin le ha fatto una domanda diretta e cioè cosa le ha detto Flavio Briatore appena uscita e lei ha risposto così: “Flavio Briatore mi ha sgridato, gli hanno dato fastidio tante cose”

E poi ha aggiunto: “Mi ha detto che sono stata coraggiosa ma non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”.