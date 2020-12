Morgan fuori di sé contro Amadeus: “Sei un infame, per colpa tua …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus e tutto lo staff di Sanremo hanno deciso che, quest’anno Morgan non parteciperà alla manifestazione più importante della musica italiana. Morgan, all’anagrafe Marco Castaldi, non l’ha presa affatto bene questa esclusione e ha fatto una diretta su Instagram durante la quale ne ha dette davvero di tutti i colori contro Amadeus.

Il video di Morgan contro Amadeus

Morgan, a causa dell’esclusione da Sanremo per l’edizione 2021 ha fatto un video contro Amadeus davvero molto forte. Il cantante ha detto così: “Che io venga escluso nonostante sia stato io l’artefice del successo dello scorso anno mi sembra una cattiveria. Non vengo preso in gara ma vengo preso per il culo. Tu sei veramente così infame da avermi chiamato, organizzato incontri, fatto venire gratis, facendomi rinunciare alla candidatura a sindaco di Milano, a mie spese, per poi non prendermi. Ma come cazzo ti permetti. Se tu stai bluffando ok, sto al gioco, ma se veramente è cosi e hai preso Bugo al posto mio io ti consegno il diploma di terza media a te e ai tuoi sciacalli. Avete pure fatto il comunicato in diretta, bravi. Vi siete impauriti. Diciamo le cose come stanno: io non sono capace di essere violento, io sono un filantropo, un umanista. Non sono mai prepotente, ma non posso esimermi dall’esternare il mio dispiacere quando uno si comporta in modo sgradevole nei miei confronti. Quando le persone sono vili e scorrette, ti mancano di rispetto, io non posso abbassarmi al suo livello e mettermi a fare i giochi di potere. Io posso parlare, e lo faccio con ironia e cantando”.

E poi, prima che la diretta si interrompesse all’improvviso, ha anche detto: “Lui mi ha escluso perché ha temuto che io gli chiedessi ‘cos’è un Do maggiore’. Uno che fa il Festival, dove si giocano molti interessi, molte forze economiche e umane, il controllo del mercato musicale per otto mesi, deve essere qualificato per farlo. Vorrei sapere il grado di competenza che ha Amadeus per ricoprire quel ruolo. Nessuna. E dovreste tutti voi incazzarvi. Lui la musica non la sa. Non è titolato. Perché è lì? Qual è la ragione? E soprattutto, c’è uno dei tuoi collaboratori che ha il titolo per giudicare le canzoni? No! Nessuno di voi sa nulla di musica, cazzo che commissione! E dite alle mie canzoni che non vanno bene? Perché non vi vergognate?“.

Morgan prima invia dei messaggi privati ad Amadeus e poi li rende pubblici

Morgan, che è un fiume in piena, ha detto così ad Amadeus inviandogli dei messaggi privati che poi ha anche pubblicato: “Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infa*i. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta”.

Questo l’ha scritto nel primo messaggio. Ma poi ce ne è stato anche un secondo dove ha scritto: “Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere”.

La Rai, in seguito al comportamento tenuto da Morgan ha scritto questo comunicato: “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”.