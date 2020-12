Tinna a Rosalinda Celentano, volano parole grosse: “Faccia di me**a..”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno a Ballando con le stelle ne sono accadute davvero di tutti i colori. Ad iniziare dal momento in cui è potuto ricominciare, in forte ritardo rispetto agli anni precedenti a causa del covid e delle restrizioni che c’erano ma poi è stato un susseguirsi di concorrenti e ballerini positivi e, a volte, falsi positivi, interventi chirurgi , infortuni durante il ballo, intossicazioni alimentari e chi più ne ha più ne metta che hanno messo a dura prova sia i concorrenti e i ballerini ma anche e, forse soprattutto Milly Carlucci, che in un modo o nell’altro, ogni volta doveva inventarsi qualcosa per fare in modo che il sabato sera il programma fosse bello e confezionato, pronto per incollare i telespettatori davanti allo schermo sintonizzati su Rai uno anche perchè la concorrenza dall’altra parte, era spietata: uno stepitoso “Tu si quel vales” che quest’anno , come ogni altro anno, d’altronde ha entusiasmato e divertito ma anche tanto emozionato.

La coppia Tinna Hoffmann e Rosalinda Cekentano

Rosalinda Celentano, quest’anno concorrente a Ballando avrebbe dovuto fare copia con Samuel Peron ma il ballerino è risultato positivo dopo aver trascorso l’estate in Sardegna e non ha potuto partecipare al programma se non quasi iverso la fine.

Allora Milly Carlucci ha pensato di affiancare a Rosalinda Celentano la maestra Tinna Hoffmann .

All’inizio qualcuno ha storto il naso che a ballare fossero due donne ma anche l’anno precedente una coppia era formata da Giovanni Ciacci e Raimondi Todaro e così, alla fine, anche questa coppia non solo è stata vista di buon grado ma ha anche molto emozionato. Le due donne sono poi rimasta molto amiche perchè hanno trovato una bella affinità e, anche ora che la trasmissione è terminata, continuano a frequentarsi.

Tinna a Rosalinda “faccia di m ….”

Tinna e Rosalinda hanno fatto una diretta su Instagram mentre erano in giro a passeggiare.

Poi ad un certo punto Tinna , rivolgendosi ai suoi follower ha detto: “Scusate ragazzi ho dovuto stoppare il video perché c’era una faccia di m***a che mi distraeva”.

E poi, rivolgendosi a Rosalinda Celentano le ha chiesto: “Vuoi parlare?” e poi visto il silenzio della Celentano ha detto: “Veramente è una sua idea, facciamo una Instastories e adesso è muta” ma poi ha continuato: “per loro … per loro!” riferendosi ai followers.

Ma Rosalinda che qualche giorno fa ha detto di voler abbandonare i social ha detto: “Volevo dire seriamente che la tecnologia….però…mi mancate! Io mi sono tolta da Instagram però sono su, nell’etere e voi siete, non nell’etere ma….” .