Diritto e Rovescio, Paolo Del Debbio perde il controllo e va su tutte le furie durante la diretta “questo è intollerabile … per una cosa del genere te ne vai fuori …”

Paolo Del Debbio, il giovedì sera conduce su retequattro “Diritto e rovescio” una trasmissione seguitissima perché il modo di fare di Del Debbio piace tanto. Il giornalista appare al suo pubblico come una persona vera che non si esime dal dire la sua e che va tra la gente per capire cosa le persone comuni provano in momenti complicati, come quello tragico che stiamo vivendo. La gente per le strade e nelle piazze lo accoglie con tantissimo entusiasmo e si ferma a parlare con lui molto volentieri esternando le proprie idee e, a volte sfogandosi con lui fino alle lacrime e, qualche volta è lo stesso Del Debbio che si commuove.

Paolo Del Debbio fuori di sè “andrebbe cacciato”

Ieri sera durante la puntata di Diritto e Rovescio, Paolo Del Debbio, ad un certo punta ha davvero perso la pazienza quando si parlava delle nuove disposizione del DPCM che riguardano il Natale e che non sono ancora rese note.

Paolo Del Debbio ha detto così con un tono davvero alterato attaccando i membri del Comitato tecnico e scientifico: “ … c è’ un’incertezza continua sulle regole … parlano l’uno contro l’altro”. E poi: “Questi pronunciamenti continui… Trovo intollerabile che membri diversi del Comitato parlano ufficialmente uno contro l’altro… Andrebbe tolto dal Comitato uno che fa una cosa del genere, non è che c’è diritto di parola. Sei nel comitato, parli direttamente con il presidente del Consiglio e non agli italiani. Ognuno dice la sua e questo crea confusione“.

Paolo Del Debbio è dimagrito di 27 Kg e spiega come ha fatto

Paolo Del Debbio, prima della pausa estiva era un uomo decisamente sovrappeso ma poi, a settembre i telespettatori hanno avuto la sorpresa di vederlo molto dimagrito.

Paolo Del Debbio, che ha 62 anni, ha spiegato, durante un’intervista al Corriere della Sera come ha fatto a dimagrire così tanto: “Prima facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco”.

E poi ha aggiunto: “Non è che ho trovato una dieta miracolosa. Ne ho fatto una di buon senso: ho tolto le cose che fanno ingrassare e sono andato di verdure, carne, pesce. Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà”.