GF Vip, Alfonso Signorini: “Ginevra Lamborghini non vuole parlare di Elettra e allora non entra nella casa”, Ginevra risponde a Signorini e lo massacra: “Sei una pecora e io … ”

La casa del grande fratello vip quest’anno, sta facendo parlare, discutere e anche scandalizzare davvero tanto. L’ultima battuta di pessimo gusto di Filippo Nardi a Maria Teresa Ruta non è andata giù a tantissimi telespettatori che stanno chiedendo, a gran voce l’espulsione immediata di Nardi dalla Casa.

Alfonso Signorini spiega che Ginevra Lamborghini non entrerà più nella casa del grande fratello vip

Era stata data per certa l’entrata di Ginevra Lamborghini nella casa del grande fratello vip ma poi la produzione ha fatto retro marcia e Alfonso Signorini ha spiegato le motivazioni.

Alfonso Signorini ha detto: “Pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa, non si parlasse né della sorella Elettra né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo?”,

E poi ha anche aggiunto: “Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte qualità per fare un grandissimo Grande Fratello”.

E poi, ancora: “Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica dalla quale provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace!”.

Ma poi Signorini ha anche voluto spiegare: “Anche perché io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere. Sapendo che tra lei e Elettra non corre buon sangue, è chiaro che le avrei chiesto il perché, perché non è che ho le fette di salame sugli occhi. Ma una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra’. Però sono scelte sue. Io su quelle cose non ci entro. Comunque abbiamo trovato dei validissimi rinforzi”.

La risposta di Ginevra Lamborghini ad Afonso Signorini non si è fatta attendere

Ginevra Lamborghini, appena ha saputo che non sarebbe più entrata nella casa del grande fratello vip ha voluto rispondere a tono ad Alfonso Signorini e ha detto così: “Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Non credo. Un leone non si cura dell’opinione di una pecora“.