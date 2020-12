Sondaggi Politici, la Lega è in testa, debacle del M5S, scende anche il Pd, Giorgia Meloni è al top del gradimento

0 SHARES Condividi Tweet

Il partito di Matteo Salvini, secondo il sondaggio di Emg Acqua, ricomincia a crescere nei consensi. Sono ben lontani i tempi della Lega che toccava il 33% però il Carroccio resta comunque il primo partito in Italia con il 24,7% dei consensi.

In una sola settimana il partito di Salvini ha guadagnato lo 0,3% dei consensi. Scende il Pd che perde lo 0,4% dei consensi, attestandosi al 20%.

Ancora in grande risalita Fratelli d’Italia che si attesta al 16,2%. Altro motivo di grande conforto per Fratelli d’Italia è che Giorgia Meloni sale nel gradimento degli italiani come possibile premier.

Scende inesorabilmente il M5S ormai non riesce ad andare oltre il 13,7%.

Forza Italia resta stabile al 7%. Crescono i partiti di Renzi e Calenda, rispettivamente Italia Viva al 4,5% e Azione al 3,7%.

Nel gradimento dei leader Giorgia Meloni resta al 40%, più giù il premier Conte al 37%, seguito da Salvini al 36% e da un altro esponente della Lega Luca Zaia al 35% dei consensi.