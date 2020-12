Elisa Isoardi, durissima “Grazie a chi mi ha fatto del male” e poi sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi ha da poco terminato la sua esperienza, bellissima ma anche durissima a Ballando con le stelle il programma di Milly Carlucci che quest’anno è stato flagellato da numerosissime avversità. Forse solo la professionalità di Milly Carlucci, la sua determinazione e forza di volontà hanno portato la trasmissione in porto perché di situazioni difficili da affrontare e risolvere ce ne sono state davvero tante.

Elisa Isoardi, in coppia con Raimondo Todaro non ha vinto e non l’ha presa bene. Raimondo Todaro si è tolto la medaglia appena ricevuta e la Isoardi pare che dietro le quinte abbia buttata a terra la sua con fare sprezzante. La Isoardi ha smentito e ha detto che la sua medaglia è a casa ben custodita.

Elisa Isoardi compie 38 anni e dice “Grazie a chi mi ha fatto del male”

Elisa Isoardi il 27 dicembre ha compiuto 38 anni e ha festeggiato a casa insieme alla sua amatissima zia Gabriella. La Isoardi, che ha ricevuto tantissimi auguri di buon compleanno, ha poi pubblicato alcune storie su Instagram per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti ma, una di queste storie, ha lasciato un po’ tutti sorpresi perché la bella conduttrice ha scritto: “Grazie a chi mi ha voluto bene. Ma grazie anche a chi mi ha fatto del male…”.

Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei

Elisa Isoardi, che è molto attiva sui social, ha postato un video mentre balla con un altro ballerino di Ballando con le stelle che , però, non è Todaro ma Stefano Oradei.

Intervistata da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” la Isoardi ha spiegato così la scelta di cambiare ballerino: “Raimondo è in Sicilia dalla sua famiglia. Io avevo voglia di ballare e l’ho fatto con Stefano Oradei che è il migliore amico di Raimondo per cui resta tutto in famiglia e non ci sono problemi”.

Invece sui social la Isoardi ha scritto: “L’esperienza di @ballandoconlestelle è stata talmente utile ed importante per me che ho deciso di continuare a prendere lezioni di #ballo . Questa foto per augurare buon Natale a tutti voi in salute, gioia ed armonia. Grazie a Milly Carlucci per il regalo più bello, è riuscita a trasmettermi la passione e la magia per questa disciplina”.