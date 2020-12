Stefano Bettarini dopo l’espulsione da Grande Fratello Vip, rivelazione inaspettata “ho fatto causa e ora nessuna trasmissione …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, dopo essere stato escluso dal Grande Fratello vip per una presunta bestemmia che lui dice di non aver pronunciato, ha deciso di fare causa al programma e ha rivelato perché è arrivato a questa decisione.

Stefano Bettarini fa causa la grande fratello vip

Stefano Bettarini non ha assolutamente accettato di essere stato fatto fuori dal Grande fratello vip per la motivazione che la produzione ha addotto e ha spiegato il perché. Bettarini ha detto: “Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere.”

Bettarini, che sui social non manca mai di sottolineare come la Rai vinca sempre contro Mediaset nella serata di programmazione de Il grande fratello vip, questa volta non si frena e dice tutto quello che pensa.

Bettarini, che non ha accettato il comportamento diverso adottato dalla produzione nei suoi confronti e nei confronti di Samantha De Grenet ha detto: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share”.

Bettarini si confronta con altri concorrenti della casa

Bettarini ha anche aggiunto, parlando di come si è comportato lui e di come si sono comportati altri concorrenti della casa del grande fratello vip e ha detto: “Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.

Stefano Bettarini in passato ha avuto una relazione con Dayane Mello e qualcuno ha anche detto che, ai tempi di Buona Domenica, c’è stato qualcosa con Elisabetta Gregoraci.