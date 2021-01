Selvaggia Lucarelli “disprezzo chi non si vaccina”, la risposta offensiva del personaggio pubblico: “e io disprezzo chi per fare carriera si è fatta vaccinare da mezza Italia”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi tempi, l’argomento in assoluto più dibattuto è: vaccino si, vaccino no. Ognuno è libero di esprimere la propria idea senza che ci sia bisogno di offendere chi la pensa diversamente e, invece, a volte chi esterna una propria opinione offende anche chi pronuncia un’opinione diversa.

Selvaggia Lucarelli esterna il proprio disprezzo per chi non si vuole vaccinare

Selvaggia Lucarelli , come ben sa chi la conosce attraverso i suoi pezzi giornalistici o le sue opinioni espresse nella qualità di giudice a Ballando con le stelle, è una persona molto schietta e, a volte fin troppo diretta che ha espresso la sua opinione sul vaccino anticovid. Selvaggia Lucarelli ha scritto così: “Le persone che non intendono vaccinarsi non hanno il mio rispetto. Anzi, le disprezzo fortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perchè”.

E poi ha continuato: “Le disprezzo perchè fingono di avere un’opinione articolata su un tema- la scienza e i vaccini- di cui non sanno nulla…avete tutto il mio disprezzo perchè a voi non frega nulla dei vaccini, della terra piatta, del 5g, di Bossetti e delle scie chimiche. Semplicemente, avete trovato l’alternativa ai selfie su Instagram per pensare di contare qualcosa sul web quando è tutta la vita che cercate di contare qualcosa, senza successo, nel vostro isolato…Disprezzo ancora di più i medici (e affini) che ripetono lo stesso…detesto e disprezzo chi dice che non si vaccina perchè “non so cosa ci mettono dentro”…Infine, e questo è il punto più grave, disprezzo chi non si vaccina perchè “1 persona su 45 000 ha avuto una reazione allergica””.

La risposta offensiva di Andrea Tosatto del movimento 5 stelle

Dopo aver letto le parole di Selvaggia Lucarelli, Andrea Tosatto le ha risposto, sempre sui social così: “Selvaggia Lucarelli dice che disprezza profondamente chi non si vaccina. Io invece disprezzo profondamente chi, per far carriera, si è fatta vaccinare da mezza Italia”.

E poi, continua: “Che brutta gente i No-Vax! Persone che vorrebbero rimanere padrone del proprio corpo invece che consegnarlo ad un probabile alcolizzato eletto da nessuno e tenuto per le palle dai Poteri Forti. Proprio brutta gente”.