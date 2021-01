Albano, la figlia Romina scrive un messaggio sui social e il web si chiede cosa stia succedendo: “Ciao. Potete cortesemente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina fanno ancora sognare intere generazioni per la loro storia d’amore, per la famiglia che hanno costruito e per il successo mondiale che, insieme, continuano a riscuotere.

Ma Albano e Romina Power non stanno più insieme e i loro figli hanno risentito profondamente di questa separazione che non è stata affatto indolore.

Ognuno dei figli ha ormai preso strade diverse ma, i fans della coppia dei genitori, continuano a seguire con grade attenzione, oltre che le vicende della coppia che coppia, però, non è più, anche quella dei figli così tanto diversi l’uno dall’altro. E l’interesse è forte sia per i figli di primo che per quelli di secondo letto.

I figli di primo e quelli di secondo letto di Albano

Albano ha avuto da Romina Power quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior e poi da Loredana Lecciso Jasmine e Bido.

Non si sa bene in quali rapporti siano tutti i ragazzi ma non vivono tutti a Cellino, in quanto ognuno di loro ha preso strade diverse. A vivere ancora in famiglia sono Bido per l’età e Jasmine che, però, dovrebbe trasferirsi a Milano appena la situazione pandemica glielo permetterà.

Invece, Cristel si è sposata e Romina Junior va e viene dalla casa paterna.

Romina Junior insieme al padre ha partecipato ad un‘edizione de L’Isola dei famosi ma, pare, che dopo la ragazza abbia vissuto un periodo molto difficile e tormentato.

Romina Carrisi scrive sui social un appello ai suoi follower

Romina Carrisi, che non vive molto sulla scena pubblica ma fa una vita molto riservata, ha scritto per i suoi follower sui social un messaggio abbastanza criptico che in pochi hanno capito.

La ragazza ha scritto così: “Ciao. Potete cortesemente non mandarmi e mail con le vostre personali opinioni su terzi collegati ad un membro della mia famiglia? Ve lo chiedo come favore personale.

Sapete chi siete. Grazie . Romina.

In tanti hanno pensato che Romina si stesse riferendo a Yari che si è appena lasciato con la fidanzata, Thea Crudi.

Infatti, è stata proprio la Crudi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al settimanale Diva e donna rivelando così:

“Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.