Domenica In, Paolo Fox tenta di giustificarsi sul suo oroscopo 2020 ma viene massacrato dagli ospiti in studio: “Ma non ti vergogni?”, lui sull’orlo di una crisi di nervi

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, come al solito condotta da Mara Venier che, se da una parte prova a tirare su gli animi, lei stessa dice che a volte è normale che ci si senta preoccupati e smarriti per la situazione che stiamo vivendo e che non sappiamo quanto durerà ancora.

Ospite da lei, tra gli altri il viceministro della salute Pierpaolo Sileri che ha dato un’ampia spiegazione sui vaccini, sulle modalità di somministrazioni e sulla sicurezza degli stessi perché in tanti sono preoccupati sulla sua validità.

La discussione è stata lunga e interessante e alla fine Mara Venier si è augurata di aver contribuito a fare un po’ più di chiarezza su una situazione, che purtroppo, per colpa di nessuno, è ancora molto confusa.

Ospite l’astrologo Paolo Fox che viene distrutto per ciò che aveva detto per il 2020

Tra gli altri ospiti ieri c’era anche il famosissimo e seguitissimo Paolo Fox che, in apertura di intervista, si è sentito dire da Mara Venier: “Stai attento a ciò che dici che qui ti giochi la carriera”, tra il serio e lo scherzoso.

Paolo Fox è stato al gioco e di rimando ha detto: “Eh ma per molti è stato un anno molto positivo.

Ma anche gli altri ospiti, Guillermo Mariotto e Giovanna Ralli lo hanno subito redarguito.

E Mara Venier non ha potuto fare altro che dare ragione ai suoi ospiti e ha detto a Paolo Fox: “Eh non è andata molto bene, ora mi raccomando, stai attento a quello che dici perché potrà essere usato contro di te”.

Ma Paolo Fox ha tenuto subito a precisare: “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta. Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta…”.

Ma Mara Venier non è stata d’accordo e gli ha detto: “Beh è stato un anno terribile per tutti… anche un ristoratore può essere della Vergine e a lui certo non è andata bene” ma Paolo Fox, che doveva a tutti i costi difendere il suo lavoro, ha controbattuto anche se con un tono di voce un po’ basso: “Per chi vende mascherine certamente…”.

Guillermo Mariotto, che era collegato con lo studio di Domenica in, sempre molto dissacrante gli ha detto: “Ma quando non ci prendi ti vergogni un po’?” e Fox: “Beh sono il primo a dire che non è verità assoluta però se la gente mi dà ancora fiducia…”. Poi si è intromessa anche Giovanna Ralli che gli ha detto: “Trattami bene il Capricorno che l’anno scorso avete detto cose belle e si è visto come è finita!”. Allora Paolo Fox ha iniziato a parlare del capricorno e, poiché Giovanna Ralli controbatteva sempre, Fox, abbastanza nervosetto le ha detto: “Avete pure qualcuno che mi picchia?! Il Covid non fa parte delle previsioni degli astrologi, dovete chiedere ai virologi! Finiamo sempre in –ologi, ma non siamo la stessa cosa. Quelle previsioni dovete chiederle a loro!”.

I commenti al veleno su twitter

Il mondo del web, dopo aver assistito a quella scena di massacro verbale nei confronti di Paolo Fox è intervenuto e ha scritto: “Eh, il Covid non è una loro previsione… parac**o”, “Tra un po’ scoppia a piangere … ”, “Ma ancora parla dopo la figuraccia dello scorso anno?!”, “Beh ci sono stati virologi che hanno fatto previsioni sbagliate come gli astrologi”, “Salviamo Paolo Fox”, “Oggi messo a durissima prova, se non sbrocca adesso, bisognerà farlo santo”.