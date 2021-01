Antonella Clerici dichiarazione forte e inaspettata su Maria De Filippi: “io conduco con il cuore lei no perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è tornata sul piccolo schermo nonostante avesse detto che non se la sentiva più dopo la morte di Fabrizio Frizzi vivere ai ritmi frenetici che un appuntamento quotidiano comporta come era per lei la Prova del cuoco. Ma Antonella, che è amatissima e un’ottima professionista, non è riuscita più di tanto a stare lontano dalla televisione, che è il suo grande amore, e dopo un paio di anni lontano a godersi la sua famiglia composta dalla figlia Maelle, ormai quasi adolescente, e dal compagno del quale è innamoratissima, Vittorio Garrone, ha deciso di tornare e lo ha fatto con due appuntamenti che le stanno dando tantissime soddisfazioni.

Antonella Clerici conduce “E’ semrpe mezzogiorno” e ha condotto “The voice senior”

Antonella Clerici, dopo aver vissuto un bel po’ di tempo lontano dalla televisione, ha sentito forte il richiamo e quando la dirigenza Rai ha deciso di chiudere “La prova del cuoco” le ha proposto un’altra trasmissione molto simile , sempre dietro i fornelli “E’ sempre mezzogiorno”. Inizialmente Antonella avrebbe dovuto condurre la trasmissione dalla cucina di casa sua che è in una grande villa nel bosco ma poi ci si è resi conto che era difficile da realizzare questa idea se pur molto bella ed è tornata negli studi della Rai. La trasmissione va molto bene così come è andata benissimo l’altra trasmissione appena terminata The voice senior che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, sia per la conduzione di Antonella , sempre al top, sa per la giuria composta da grandissimi nomi della musica italiana, Gigi D’Alessio, Clementino, Albano con la figlia, Jasmin Carrisi e Loredana Bertè sia per l’idea: far realizzare un sogno a chi è abbastanza avanti con l’età.

Infatti, è stata Antonella Clerici a sottolineare la bellezza del programma per una motivazione molto forte: i concorrenti non hanno partecipato per chissà quale scopo come accade spesso nei talent ma, come diceva la Clerici c’era solo il “qui e ora”.

Antonella Clerici dà una sua opinione su Maria De Filippi

Antonella Clerici, in occasione di un’intervista, ha rilasciato alcuni commenti sulla “sua rivale “ Maria De Filippi e ha detto di lei così: “Maria De Filippi è bravissima, la adoro. Siamo amiche e sarebbe perfetto lavorare insieme perché abbiamo due stili diversi: in video io sono più passionale, lei più celebrale. Lei conduce con la testa, io col cuore“.