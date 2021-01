Alessandra Amoroso e Emma Marrone decidono di dire la verità sul motivo della lite, nessuno se lo aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone erano grandi amiche ai tempi in cui frequentavano la scuola di Amici, una un anno, l’altra l’anno dopo ma poi si sono piano piano allontanate fino a non frequentarsi e a non sentirsi più; ma ora che qualcosa è cambiato, hanno deciso di raccontare in prima persona i motivi della loro lite e lo fanno con parole schiette e sincere che non lasciano più ombre di dubbio.

Alessandra Amoroso e Emma Marrone

Alessandra Amoroso e Emma Marrone sono due bravissime cantanti, sfornate, entrambe, dalla scuola di Maria De Filippi “Amici” e poi, grazie alla loro incredibile voce, si sono fatte strada da sole e oggi hanno un successo meritatissimo. I fans di una e dell’altra le seguono e le amano. Entrambe salentine condividono l’amore per la famiglia e per la loro terra dove si rifugiano spesso, soprattutto per le vacanze.

Emma Marrone ha da poco superato un momento delicato di salute ma oggi sta benissimo e la sua forza e la sua energia l’ha aiutata tantissimo.

Alessandra Amoroso, spesso, per il pezzo estivo collabora con un altri gruppo salentino amatissimo, quello dei Boomdabash e ogni pezzo estivo diventa, inevitabilmente, il tormentone dell’estate.

Alessandra Amoroso e Emma Marrone hanno litigato e svelano il motivo

Alessandra Amoroso e Emma Marrone, dopo essere state grandi amiche, hanno attraversato un momento di liti e tensioni e si sono allontanate ma oggi che si sono ritrovate e hanno avuto voglia di rivelare i motivi dell’allontanamento.

Oggi hanno anche inciso un brano insieme ‘Pezzo di Cuore‘ che sarà mandato in tutte le radio dal 15 gennaio.

Hanno rilasciato un’intervista e si sono raccontate: “Gradualmente, come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte … Forse avevamo solo bisogno di capire chi fossimo … ci hanno messe contro”.

Poi la Amoroso spiega meglio: “Forse è stato un errore, ma abbiamo consegnato la narrazione del nostro allontanamento agli odiatori di professione”.

Emma aggiunge: “Io prima rispondevo, poi ho iniziato a bloccare tutti”.

Entrambe dicono di avere avuto ” … anni di condivisione, di musica, ma anche di silenzi”.

Il loro ultimo brano, ‘Pezzo di cuore’ è stato scritto da Dario Faini e Davide Petrella.

L’idea di cantarlo insieme è venuta a Emma che ha telefonato ad Alessandra e le ha detto, come racconta la stessa Amoroso: “Mi ha detto: ‘Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte, io quest’altra’. Poi ha chiuso la chiamata”.

E poi le bravissime cantanti concludono: “Abbiamo unito i nostri mondi”.