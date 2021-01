Elisabetta Gregoraci attaccata duramente “Grazie al vecchio te ne sei andata a Dubai, con Petrelli invece … “, lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci da poco uscita dalla casa del grande fratello vip ha presenziato a diverse puntate in studio da Alfonso Signorini per commentare i comportamenti e le vicissitudini degli inquilini ancora rimasti all’interno della casa.

Spesso la si è vista irrigidirsi quando Pierpaolo Petrelli le ha detto qualcosa che le dava fastidio o, peggio, quando gli atteggiamenti tra Petrelli e Giulia Salemi cominciavano a diventare intimi e sembrava che alla Gregoraci dessero fastidio e che fosse gelosa.

Elisabetta Gregoraci attaccata dal web

Durante l’ultima puntata de il grande fratello vip, in studio non c’era Elisabetta Gregoraci e tutti hanno notato la sua assenza. Poi lei stessa ha postato alcune foto da Dubai ed è stata duramente attaccata.

La Gregoraci, che non si è nascosta di essere a Dubai con il figlio Nathan Falco, ha mostrato tante foto della sua vacanzae poi la sera nei locali dell’ex marito Flavio Briatore, il Billionaire.

E il web l’ha attaccata dicendole: “Ecco un’altra a Dubai… e noi chiusi nelle regioni per il covid”, subito c’è stato, però, anche chi è intervenuto per difendere la Gregoraci come una donna che ha risposto così a chi attaccava l’ex moglie di Briatore: “Ma non vive in Italia, le leggi sono diverse”. E la Gregoraci ha aggiunto: “Non ci arrivano”.

Poi, di nuovo attaccata ha risposto: “Non vivo in Italia, le leggi sono diverse, ogni tanto documentiamoci perché è importante”, infatti, la Gregoraci ha la residenza a Montecarlo dove le disposizioni anticovid sono diverse dall’Italia e lei, senza violare alcuna normativa, ha potuto fare il viaggio a Dubai.

Duri commenti per Elisabetta Gregoraci

I commenti cattivi sulla sua persona non sono stati pochi, infatti c’è anche chi è andato giù ancora più pesante e ha scritto: “Pierpaolo non ti poteva portare a Dubai, il vecchio si“.

E lei, di rimando: “Grazie a Dio posso andarci da sola”. Ma ancora: “Rimani là che è meglio. Ieri è stato bello non vedere quel sorriso finto appena ti inquadrano” e lei: “Puoi sempre cambiare canale”.

Insomma, Elisabetta Gregoraci, anche se non sta molto simpatica a parecchie persone riesce sempre ad andare avanti per la sua strada a testa dritta e non si fa piegare o intimorire da nessuno.

E’ anche molto invidiata per lo stile di vita che conduce e, spesso, le cattiverie che le vengono dette dipendono proprio dall’invidia che la gente prova nei suoi confronti.