Oggi è un altro giorno, Simona Izzo “non volevo venire qui da te”, Serena Bortone resta di ghiaccio

Serena Bortone conduce, con un discreto successo “Oggi è un altro giorno”, trasmissione targata Rai che, tra alti e bassi sta continuando il suo percorso. Serena Bortone ha la capacità straordinaria di far sentire perfettamente a proprio agio i suoi ospiti che si raccontano e, spesso, si mettono davvero a nudo di fronte a lei che, con poche domande, sa farsi raccontare la vita e le emozioni di chi si trova di fronte.

E’ successo solo con Vittoria Schisano un momento di tensione che poi è, comunque, rientrato quando la Schisano ha accusato la Bortone di non farla sentire a proprio agio perché aveva mandato in onda una clip di un film girato dalla Schisano quando non era ancora Vittoria ma, ancora, Giuseppe. La Schisano, che ha fatto un lungo lavoro su sè stessa per essere la donna felice che oggi è, si è sentita tradita dal quella clip che per lei fa parte di un passato ormai sepolto e ha rimproverato la Bortone di trattarla senza delicatezza. Ma poi la situazione è rientrata e l’intervista è continuata al meglio.

Simona Izzo dice a Serena Bortone “Io non volevo più venire”

Simona Izzo è stata ospite da Serena Bortone e, con la schiettezza che la contraddistingue, ha detto: “Ho pensato di non venire più, non volevo più venire”. E poi ha voluto spiegare il motivo e ha detto: “Ho un’ansia di accettazione molto forte. Ho sempre alternato momenti di grande energia a momenti più tranquilli in cui perdevo questa energia, che per me è un dovere. Quando la perdo mi chiudo. Non mi sentivo all’altezza”.

Simona Izzo e il rapporto con il marito Riky Tognazzi

Simona Izzo, dopo che è riuscita a sciogliersi e ha sentirsi a proprio agio dopo la reticenza iniziale, ha raccontato anche del rapporto che c’è tra lei e il marito e ha detto che , innanzitutto si tratta di un rapporto che dura da 35 anni e poi, di lui nello specifico, ha raccontato: “Ha la capacità di percepire il mondo come una donna e questo è anche il suo genio artistico. A volte, per certi versi, sono più virile io di lui. Con lui non mi sono mai annoiata”.