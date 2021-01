I fatti vostri, Giancarlo Magalli in un fuori onda parla di Adriana Volpe, quando si accorge che è in onda sobbalza dalla sedia ma è troppo tardi. Il fuori onda imbarazzante.

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli è, anche per quest’anno, al timone della trasmissione mattutina “I fatti vostri” e, quest’anno accanto a lui c’è la bravissima ballerina e, ormai conduttrice Samantha Togni, per anniballerina storica e insegnante nella trasmissione Ballando con le stelle che ha deciso di lasciare la trasmissione e di cimentarsi in qualcosa di nuovo. E così da settembre ha iniztao questa nuova avventura a “I fatti vostri” accanto a Giancarlo Magalli dove appare serena e rilassata e , forse, la scelta che ha fatto era quella giusta.

Samantha Togni ha raccontato, durante le varie interviste che ha rilasciato, che aveva chiesto a Milly Carlucci di farla andare in giuria perché le sarebbe piaciuto fare qualcosa di diverso ma, poiché la conduttrice non ha accettato, ha abbandonato il programma. Comunque i rapporti tra le due sono ottimi.

Giancarlo Magalli ricorda Fabrizio Frizzi

Giancarlo Magalli, domenica scorsa è andato ospite da Francesca Fialdini a “Da noi … a ruota libera” dove ha parlato tanto della sua vita e die suoi rapporti con i colleghi. Ha voluto ricordare anche Fabrizio Frizzi e uno scherzo cattivissimo che gli fece.

Ha raccontato che, durante un viaggio che avevano fatto insieme in occasione del quale avevano condiviso lo stesso albergo, Magalli aveva detto a Frizzi di aver rubato diverse cose dalla camera e di aver dato la responsabilità a lui.

Fabrizio Frizzi, con il candore che lo contraddistingueva, gli aveva creduto e si era molto agitato.

Magalli, ha così voluto sottolineare la rettitudine di Fabrizio Frizzi e la sua preoccupazione nel credere che qualcuno pensasse di lui che era stato capace di rubare.

Giancarlo Magalli non si accorge che è in onda e parla di Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli era impegnato a chiacchierare con Samantha Togni nell’attesa che il colonello Massimo Morico, che stava annunciando il meteo, gli passasse la linea . Non si è accorto che il colonello gliele aveva passata ed è stato sorpreso dalle telecamere che erano accese mentre diceva alla Togni, che ascoltava: “Alla Volpe non le faceva…”.

Appena si è accorto che la telecamera era accesa, è sobbalzato e ha detto: “Eccoci! Pronti!” e poi ha aggiunto provando a distogliere l’attenzione da quello che si era sentito: “Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo“.