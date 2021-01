Soliti Ignoti, Amadeus prima di chiudere la puntata dice “Dopo di noi c’è la Mannoia ma non posso fare …. “, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus è al timone de “I soliti ignoti”, la trasmissione che va in onda ogni sera su Rai 1. Amadeus, che si sta preparando anche alla conduzione di Sanremo, ha probabilmente un po’ i nervi tesi perché, in effetti, non si sa ancora se il Festival potrà andare in onda a causa del covid. Le restrizioni sono tante e anche l’idea di chiudere in una nave da crociera per tutte le serate del Festival gli spettatori che poi andrebbero in sala, pare che sia sfumata perché è poco fattibile. All’inizio era proprio questa l’idea chiudere, come in una bolla, tutte le persone che sarebbero andate in sala ad assistere alla manifestazione canora più importante d’Italia ma ora questa idea è stata accantonata e non si sa se si riuscirà a farlo il Festival quest’anno anche se Amadeus, come direttore artistico insieme agli altri autori sta continuando a lavorarci su. Per Amadeus quest’anno sarebbe la seconda volta alla conduzione del Festival e, come l’anno scorso ha voluto accanto a se Fiorello che ha accettato di buon grado.

Amadeus fa una battura su Fiorella Mannoia

Ieri sera, dopo la puntata de I solito ignoti è stata trasmessa la seconda puntata dello show di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno”.

Questa è stata la seconda e ultima puntata e Amadeus, così come ha fatto venerdì scorso quando è andata in onda la prima puntata, ha invitato i telespettatori a seguire la Mannoia ma prima dei saluti ha anche snocciolato tutti gli ospiti della Mannoia e alla fine ha detto: “Vi lascio con La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia. Tra i suoi straordinari ospiti ci sono Zucchero, Emma, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni e tanti altri.

Non ve li elenco tutti altrimenti la Mannoia non inizia più”.

Justine Mattera fa una gaffe

Due puntate fa ospite a I soliti ignoti c’era Justine Matera che doveva indovinare l’ignoto e, prima di farlo, lo ha guardato molto girandogli attorno.

A quel punto Amadeus le ha detto: “Ammazza Justine hai fatto una sfilata!” e la Mattera di rimando: “Eh ca**o questo vestito merita!”.