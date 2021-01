Domenica In, Franco Nero “non mi ha invitato al tuo matrimonio” e Mara Venier in grande imbarazzo “c’è stato un problema …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, a Domenica In ci sono stati, come al solito, tanti ospiti amati dal grande pubblico, fra gli altri Teo Mammuccari, Lino Guanciale e Franco Nero.

Franco Nero ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier e insieme hanno ripercorso i momenti più belli della carriera del grandissimo attore, l’amore infinito per la moglie, la bravissima attrice Vanessa Redgrave e poi anche la loro lunga amicizia.

Franco Nero dice a Mara Venier “le interviste non mi piacciono perché mi sento aggredito”

Franco Nero è un attore strepitoso e, come anche lui ha ricordato, è l’unico attore al mondo che ha recitato in tantissimi paesi e in tantissime lingue diverse.

La sua carriera è strepitosa e Mara Venier ha voluto rendergli omaggio parlando della sua vita e del suo lavoro. Però, prima di iniziare, Mara Venier gli ha sottolineato quanto gli fosse grata per quell’intervista e lui ha sottolineato che le interviste non gli piacciono perchè si sente aggredito con tutte le domande che gli vengono poste mentre lui è una persona molto riservata e non ama parlare di sé. Poi, però, l’intervista è proseguita e la Venier lo ha omaggiato con tanti spezzoni di film e, infine, con un video messaggio da parte del figlio e della moglie, la bravissima attrice Vanessa Redgrave che ha mandato un saluto a lui e Mara Venier della quale è molto amica.

Franco Nero dice a Mara Venier “Non mi hai invitato al tuo matrimonio”

Franco Nero e Mara Venier hanno raccontato al pubblico di quanto siano amici e di quanti anni hanno trascorso insieme frequentandosi moltissimo. A quel proposito, però ,Franco Nero ha tenuto a precisare che, nonostante la grande amicizia che li lega, Mara Venier non lo ha invitato al suo matrimonio.

A quel punto Mara Venier è rimasta molto meravigliata e ha detto “Ma io ti ho invitato “ e lui “no, l’invito non l’ho avuto” e allora Mara Venier, in grande imbarazzo, ha detto: “E’ successo un problema, poi ti spiego, una cinquantina di inviti non sono mai stati spediti da chi ha organizzato il matrimonio” e poi ha aggiunto “non sa i quanti nemici mi sono fatta …”.

Ma Franco Nero, ha così sorvolato e la intervista è proseguita in grande serenità.