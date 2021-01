Stefano Bettarini massacra Alfonso Signorini: “hai sempre perso però avresti vinto contro un programma per … ”

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche mese a questa parte i rapporti tra Stefano Bettarini e Alfonso Signorini sono tesissimi anzi, Bettarini ha anche fatto sapere che ha portato in Tribunale “Il grande fratello vip”.

Questo è accaduto perché, secondo Stefano Bettarini, il suo ruolo e la sua persona sono stati manipolati come se lui fosse un burattino, prima è stato fatto entrare nella casa e poi, con una scusa quella della bestemmia che lui sostiene di non aver detto ma di aver usato solo un intercalare toscano, buttato fuori dalla casa. A Bettarini non è proprio andato giù questo modo di fare da parte di Alfonso Signorini e di tutta la produzione de Il grande fratello vip e allora , da quel momento, non ha mai perso un’occasione per attaccare sia Signorini che tutta la produzione.

Stefani Bettarini fa una dichiarazione molto forte su Alfonso Signorini

In occasione della partenza de Il cantante mascherato che andrà in onda in concorrenza con il grande fratello e dopo lo scambio di battute tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci, il primo che ha detto di non temere la Carlucci e di aver già superato battaglie peggiori con lo schieramento che gli ha frapposto la Rai, Bettarini è intervenuto sui social nella discussione scagliandosi, ancora una volta, contro Signorini e incoraggiando Milly Carlucci e così ha detto: “Non ti sono bastati i due appuntamenti settimanali, le festività in diretta…Hai voluto il Capodanno, hai scomodato perfino i defunti, scelta di pessimo gusto”.

Bettarini ha anche pubblicato tuti gli ascolti sbugiardando così Signorini che aveva sostenuto di aver sempre vinto tutte le sfide contro la Rai e gli ha detto: “Hai perso sempre!”

Stefano Bettarini si schiera dalla parte di Milly Carlucci: “Avanti tutta”

Stefano Bettarini ha poi concluso il suo intervento con un incoraggiamento a Milly Carlucci dicendo “Avanti tutta!” e umiliando, ancora una volta, Signorini dichiarando che se avesse dovuto misurarsi con un programma per bambini: “ … allora si che forse avresti vinto”.