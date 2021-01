Caterina Balivo la massacrano sul web e lei risponde “Quello slip che indossi … “

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo, fino a poco tempo fa era una delle presenze più amate del pomeriggio in Rai. Prima con “Detto fatto” che lei ci tiene a sottolineare che ha volutamente lasciato, poi con “Vieni da me” , i telespettatori la aspettavano e si sintonizzavano con lei senza mai mancare ad un appuntamento. Poi, ad un certo punto, la Balivo è sparita dallo schermo non si sa perché o per volere di chi ma è difficile pensare che sia stata una decisione della stessa conduttrice napoletana.

Caterina Balivo viene attaccata sul web e lei risponde a tono

Caterina Balivo sarà uno dei giudici de il Cantante mascherato la trasmissione che a breve condurrà, per la seconda edizione Milly Carlucci su Rai 1. All’inizio il posto di Caterina Balivo sembrava dovesse andare ad Elisa Isoardi che, però, è stata lasciata a casa e, al posto suo, è stata appunto preferita la Balivo. Dunque Caterina torna in tv e sempre in Rai ma non come conduttrice, ruolo che fino a poco tempo fa era suo ma come giudice nella trasmissione della Carlucci. A questo proposto la Balivo ha dichiarato: “Sono contenta di tornare a Rai 1, dove è tutto partito nel ’99.. Contenta di lavorare con Milly, ero la sua valletta nel 2000. Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta. Ho detto sì a Il Cantante Mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire”.

La reazione del popolo del web

Dopo questa dichiarazione della Balivo postata sui social, il popolo del web l’ha attaccata duramente e le ha detto di non credere che sia stata una sua scelta lasciare il programma che conduceva. Le hanno risposto così: “Sì sì una sua scelta, come no”.

E lei, di rimando: “Eh si tesoro mio davvero solo mia“.

Ma l’utente non si è fatto fermare e ha controbattuto: “Se il programma aveva tutto questo successo, come mai è stato tolto? Una conduttrice decide di lasciare un programma che va così bene? Mica siamo così stupidi… Non mi risulta che i programmi di ‘successo’ vengono fatti fuori dal palinsesto da un anno all’altro!”.

Ma la Balivo non si è fatta per nulla scoraggiare da questo attacco e, per tutta risposta ha detto: “Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone“.