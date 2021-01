Milly Carlucci in conferenza stampa dice: “E’ normale che Elisa Isoardi venisse esclusa dal cantante mascherato perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci sta scaldando i motori per la prossima partenza, quella de “Il cantante mascherato”. E se l’edizione di Ballando con le stelle si è conclusa e il bilancio di quest’anno è che si è trattato di un’edizione faticosissima a causa del covid, la Carlucci spera tanto di rifarsi con il programma che l’anno scorso le ha dato tantissime soddisfazioni perché è piaciuto molto e la gente da casa si è tanto divertita a provare ad indovinare chi c’era dietro quegli splendidi e divertenti travestimenti.

Milly Carlucci spiega perchè Elisa Isoardi è rimasta fuori da Il cantante mascherato

Non è più un mistero che era stato fatto il nome di Elisa Isoardi tra i giurati de Il cantante mascherato ma poi non se ne è fatto più niente e la scelta è ricaduta su Caterina Balivo.

Dopo questa esclusione sono state fatte tante congetture e tante voci sono girate sui social sul perchè la Carlucci avesse preferito la Balivo alla Isoardi e allora, Milly Carlucci, per dipanare tutti i dubbi e mettere un punto ai pettegolezzi, ha deciso di parlare e lo ha fatto in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma.

Milly Carlucci spiega perchè la Isoardi non è stata scelta

Milly Carlucci, quest’anno in giuria a Il cantante mascherato avrà: Costantino Della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo e Caterina Balivo.

Milly Carlucci, in occasione della conferenza stampa di presentazione della trasmissione, ha voluto dedicare due parole alla Isoardi e alla sua esclusione e ha detto così: “Le voglio bene e la stimo molto. È una presenza magica sul palcoscenico. Non è mai stata un’ipotesi, la sua presenza in giuria. In futuro, spero di poter scrivere un programma su misura per lei. Mi fanno ridere queste polemiche che nascono sui social. Noi abbiamo cinque giurati: tutti gli altri, per forza, sono esclusi! Si fanno delle scelte”.

Dal canto suo la Isoardi aveva dichiarato: “Sono sicura che presto ci sarà qualcosa da fare. Vedrò il direttore di rete Rai nei prossimi giorni per capire a proposito di Check Up, che è saltato”.

Insomma, sembra che il rapporto di stima e di rispetto tra le due donne sia rimasto immutato. Vedremo, per il futuro se Elisa Isoardi riuscirà a trovare un ruolo in Rai o, magari, anche in Mediaset che faccia al caso suo.