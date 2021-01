Stefano Bettarini al veleno contro Alda D’Eusanio: “Quando pensi di averle … “

0 SHARES Condividi Tweet

Il grande fratello vip sta continuando e, nonostante si stia prolungando ben oltre la durata solita, il pubblico lo segue sempre e anche co tanto interesse per le vicende umane che ne stanno venendo fuori.

Tanto interesse gira attorno alla famiglia Zenga che ha mostrato di avere delle problematiche molto importanti all’interno ma altrettanto interesse c’è attorno a Tommaso Zorsi, Maria Tersa Ruta e tutti gli altri concorrenti che, stando ormai da tantissimo tempo all’interno della casa hanno buttato giù tutte le barriere e si stanno ormai mostrando veramente per quello che sono, non più personaggi ma persone.

Stefano Bettarini non riesce a mandare giù la sua esclusione dalla casa

Stefano Bettarini non ha proprio buttato giù l’esclusione dalla casa più spiata d’Italia perché non ha ritenuto giusto essere stato escluso. Lui ha sempre sostenuto di avere pronunciato un intercalare toscano e non una bestemmia ed è ai ferri corti sia con Alfonso Signorini, che con tutta la produzione perché, a suo dire, è stata solo una pedina nelle loro mani ed è stato escluso senza un vero motivo. In tanti hanno pensato che l’esclusione di Stefano Bettarini fosse dipesa da una vecchia storia avuta in passato con Elisabetta Gregoraci, che la stessa Gregoraci non voleva che venisse fuori e così sarebbe arrivata una telefonata alla produzione dicendo di eliminare Bettarini prima che si scoprissero tuti gli altarini.

Stefano Bettarini al veleno contro Alda D’Eusanio, dopo l’esclusione da Il grande fratello ha una dose di veleno per tutti

Dopo che è entrata Alda D’Eusanio, famosa ed apprezzata giornalista settantenne, nella casa del grande fratello vip, Stefano Bettarini per mezzo dei social ha, ancora una volta, espresso le sue idee e ha scritto così: “Ed ecco che quando pensavo veramente di averle viste tutte, arriva lei … donna priva di empatia e sensibilità, altro giro altro regalo? Forza Andrea Zenga!”.

Bettarini ha avuto parole di incoraggiamento per Andrea Zenga perché Alda D’Eusanio, appena entrata nella casa del grande fratello gli ha detto: “Ricorda che Dio ti manda gli amici per chiederti scusa dei parenti che ti ha dato”.

Stefano Bettarini, che ogni volta che può attacca sia la produzione che lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, mostra così di seguire sempre e con grande attenzione il reality e di essere rimasto veramente male per ciò che gli è stato fatto che, a suo parere, è assolutamente ingiusto.