C’è posta per te, Zaniolo regala a un ragazzo una cifra importante e poi gli dice “sai quante scarpe ti compri con quei soldi?”, in studio cala il gelo, il web si rivolta

Maria De Filippi non ne sbaglia una. Tutte le sue trasmissioni sono di grandissimo successo e la gente la segue e la ama per il suo carattere, a volte un po’ ruvido, ma che è davvero empatico.

Ieri a C’è posta per te il calciatore Zaniolo che fa una battuta che non piace al web

Ieri è andata in onda un’altra puntata di C’è posta per te e Maria De Filippi ha raccontato, come al solito, diverse storie e ha ospitato varie persone. Tra queste, è andato un ragazzo, Alessandro chiamato da Maurizio, il compagno della mamma Monia, che è deceduta che aveva promesso alla mamma di prendersi cura di Alessandro e così sta facendo. Maurizio ha cresciuto Alessandro con tanto amore e ha voluto fargli la sorpresa di fargli conoscere il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo che è andato in studio da Maria De Filippi insieme alla mamma, 43enne Francesca Costa.

Dopo aver fatto la sorpresa della loro presenza, il calciatore ha regalato ad Alessandro la maglia e le scarpe con cui ha giocato la sua ultima partita prima dell’infortunio, un computer e un corso di formazione, in modo che possa trovare con più facilità un lavoro.

E poi la mamma di Zaniolo ha dato una scatola al cui interno c’era un assegno.

A quel punto Maria De Filippi ha spiegato ad Alessandro che l’importo scritto sull’assegno era solo una parte della somma che la famiglia Zaniolo voleva regalare al ragazzo e poi lo ha chiamato e, senza far vedere alle telecamere, ha scritto l’importo totale del regalo. Il ragazzo è rimasto senza parole e a quel punto Nicolò Zaniolo ha detto: “Con quei soldi sai quante scarpe vi comprate”.

La reazione del web alla battuta di Zaniolo

Al web non è affatto piaciuti né il modo con cui è stata fatta beneficenza, infatti gli utenti hanno scritto: “Precisare con insistenza la cifra dei soldi è stata una pagliacciata”, “Guarda che cifra che hanno pensato a voi comunque non mi sembra un modo elegantissimo per fare beneficenza” e anche “un po’ gelo, nonostante sia tutto bellissimo e da lacrimoni”, sia la stessa battuta di Zaniolo, infatti hanno scritto: “Una battuta infelicissima ma credo che le buone intenzioni ci fossero”, “Non credo lo abbia detto in malafede, è un ragazzo giovane magari non si sa esprimere bene”.