Gf Vip, Maria Teresa Ruta bomba contro Lorella Cuccarini: “La Cuccarini? Non la vorrei vedere nemmeno al supermercato”

Maria Teresa Ruta sta continuando il suo percorso, a tratti anche un po’ emotivamente complicato, all’interno della casa del grande fratello e spesso viene attaccata per quello che arriva dal di fuori ma lei, che ha una personalità molto forte, non si lascia abbattere se non per poco, ogni tanto, e va dritta per la sua strada. Sta piacendo molto, al alcuni un po’ meno, ma certamente sta venendo fuori la sua personalità come nessuno la conosceva.

Maria Teresa Ruta torna ad attaccare Lorella Cuccarini “Non la vorrei vedere nemmeno al supermercato”

Qualche tempo fa quasi all’inizio della casa del grande fratello, Tommaso Zorsi attaccò molto duramente Lorella Cuccarini tanto che la stessa, sui social scrisse un lungo post a Zorsi dicendogli di non essere quella chi lui aveva dipinto e che le avrebbe fatto molto piacere, una volta uscito dalla casa , di prender un caffè con lui per conoscersi e dimostrargli di essere una donna diversa da quella che lui immagina.

In quella stessa occasione anche Maria Teresa Ruta ebbe da ridire e spigò che la Cuccarini lei non la sopporta, che pretende di essere salutata ma è lei la prima a non salutare nessuno nei corridoi.

Qualche giorno fa, la Ruta è tornata all’attacco della Cuccarini e ha detto, durante un gioco verità, altre parole negative sulla Cuccarini. Tommaso Zorsi le ha chiesto: “Dimmi una collega con la quale hai litigato, che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”.

E Maria Teresa Ruta ha risposto così: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante, ma non ci ho litigato… Perché sai, ho un buon carattere”.

E poi ha rivelato: “Una collega che non vorrei incontrare nemmeno in cassa al supermercato? Lorella Cuccarini”.

Maria Teresa Ruta: “Lorella Cuccarini non saluta nei corridoi” e la Cuccarini replica

Maria Teresa Ruta è una donna che non si fa alcun problema a dire nomi e cognomi delle persone che non le stanno simpatiche, lo ha già fatto con Alba Parietti . E così nessuno ha più alcun dubbio che non sopporti Lorella Cuccarini della quale ai suoi coinquilini ha detto: “Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”.

A quel punto la Cuccarini, venuta a conoscenza di questa dichiarazione della Ruta aveva commentato così: “Io credo di non incontrare Maria Teresa da un sacco di tempo. Lei forse è passata per i corridoi de La vita in diretta e io non l’ho vista, perché sono mezza cecata ormai, o forse davvero non l’ho vista. Io davvero saluto tutti!”.