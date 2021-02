Albano, Romina sui social scrive un brutto post a nome suo e di Albano

0 SHARES Condividi Tweet

Albano è un ciclone inarrestabile. I suoi anni, ormai 78 anni, non hanno spento la voglia di fare, progettare e vivere sempre al massimo e i suoi fans, da sempre innamorati di lui, continuano a seguirlo sempre con lo stesso entusiasmo. Albano, da sempre, ha attribuito il suo carattere forte e instancabile alla sua terra e al legame che ha con essa, al suo animo contadino e alla caparbietà ereditata dal padre, Don Carmelo.

Romina scrive un post a nome suo e di Albano

Albano e Romina Power, dopo lo stop forzato dei loro concerti a causa del covid, erano convinti, come tutti gli altri artisti del mondo dello spettacolo di poter iniziare a breve la loro attività per il mondo, girare di città in città e di cantare per il loro pubblico, sia in Italia che all’estero.

E, invece, si sono dovuti fermare un’altra volta e il concerto programmato in Romania è di nuovo stato rinviato.

Albano Carrisi e Romina erano convinti che la morsa del coronavirus stesse un po’ allentando la presa e, per questo, avevano iniziato a riorganizzarsi e invece, pare che anche per tutto il 2021 o quasi, gli artisti dovranno stare ancora fermi e allora Romina Power ha scritto così sulla sua pagina Instagram: “Concerto in Romania rimandato dall’anno scorso. Speriamo che a novembre si possa fare finalmente”.

Certo il dover dare questa notizia per loro è stato molto pesante e doloroso così come per tutti gli altri cantanti, attori che insieme alle maestranze stanno soffrendo e stanno subendo delle restrizioni e delle problematiche economiche davvero pesanti.

Le ripercussioni che sta procurando il covid nel settore economico sono pesanti.

Albano ha partecipato al cantante mascherato, quest’anno come ospite

Ultimamente Albano sta frequentando molto la televisione, sta partecipando a programmi televisivi anche in una veste diversa da quella di cantante. Infatti, prima a The voice senior dove ha rivestito, insieme alla figlia Jasmine il ruolo di giudice e poi a il cantante mascherato, come ospite.

A The voice senior Albano ha detto di essersi divertito molto e che quella esperienza per lui è stata molto bella , di essere stato molto bene con Antonella Clerici e, quando è andato ospite in collegamento con “E’ sempre mezzogiorno” le ha detto anche “mi manchi”.

A Il cantante mascherato è andato come ospite e nella puntata di venerdì, quando si doveva scoprire l’identità della giraffa, qualcuno ha detto che si trattava di Romina Power ma lui ha commentato così “non è lei perchè non ha il coraggio”, sottolineando, così di conoscerla molto bene.