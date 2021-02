Samanta Togni, senza freni su Milly Carlucci e Magalli: “Non ho nessun …”

0 SHARES Condividi Tweet

Samantha Togni, ex insegnante di ballo nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”, dopo tanti anni ha avuto il coraggio e la forza di dire basta e di ricominciare da un’altra parte. A Samantha Togni fare la ballerina piace tanto e non ha smesso completamente ma, ad un certo punto, sentiva forte l’esigenza di misurarsi in altri ruoli. Ha così chiesto a Milly Carlucci di farle cambiare vesti e, da insegnante di ballo farla diventare componente di giuria, ma Milly Carlucci ha ritenuto di non poterla accontentare e le due donne, rimaste in ottimi rapporti hanno separato le loro vite artistiche.

Samanta Togni, è comunque, molto grata a Milly Carlucci e, nei suoi confronti non ha alcun astio o risentimento tanto che ha detto di avere visto da casa tutte le puntate di Ballando con le stelle.

Samantha Togni e la sua nuova vita da conduttrice televisiva

Samantha Togni, oltre ad essere co conduttrice accanto a Giancarlo Magalli de I fatti vostri da oggi, sabato 13 febbraio, inizierà una nuova avventura sempre sulla Rai con una nuova trasmissione che si chiamerà Domani è domenica!.

Samantha Togni ha rilasciato un’intervista a tv Blog in occasione della quale ha spiegato i suoi rapporti attuali sia con Giancarlo Magalli che con Milly Carlucci.

La Togni ha detto a TvBlog a proposti della sua esperienza durata tantissimi anni a Ballando: “Non ho nessun rimpianto. Ballando è stata una parentesi professionale molto importante. Sarà sempre nel mio cuore, ma nella vita ad un certo punto uno deve prendere le decisioni e dire basta”.

E poi a proposito della sua nuova vita ci ha tenuto a precisare che non è iniziata all’improvviso ma ha detto “ … non è che appena uscita da Ballando sono stata pescata per caso come un pesce”.

Ma ha precisato che ha avuto diversi ruoli “nei programmi estivi di Rai1”.

Samantha Togni dice la sua su Giancarlo Magalli e su Milly Carlucci

A proposito di Magalli ha detto che è “ … un grande della televisione, ho l’opportunità di imparare da lui. Inizialmente qualcuno mi aveva messa in guardia, ma io con lui mi trovo benissimo … è una persona simpaticissima e con delle uscite geniali”.

Però, ha anche aggiunto: “ha il suo carattere ed è diretto: se gli stai simpatico, si vede, se gli stai antipatico, lo stesso! Non ha tanti filtri. E io le persone che se ti devono dire una cosa, che sia bella o meno bella, te la dicono in faccia, le amo. C’è simpatia, credo reciproca”.

Su Milly Carlucci ha, invece svelato: “Mi vedeva in altri ruoli. Ci mancherebbe, lei con la sua esperienza ha sempre ragione. Ho accettato e ho guardato da casa tutte le puntate di Ballando”.

E poi di sè stessa ha detto: “Ad aprile compirò 40 anni e nel mestiere della ballerina l’età conta. Ho voluto lasciare in tempo, anzi anticipando. La passione per la danza me la porterò sempre dietro, continuo ad allenarmi”.

La Togni ha anche detto che ha un modello a cui si ispira: “Andrea Delogu. Mi piace molto, la trovo preparata, spontanea, dà allegria. È un bell’esempio di conduzione”.