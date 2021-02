La vita in diretta, Alberto Matano ospita Enrico Mentana e lo gela con una domanda

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Vita in diretta, Alberto Matano, che man mano che il tempo passa diventa sempre più disinvolto e simpatico e sempre pronto alla battuta, aveva in studio, nel segmento che si occupa del covid, tra gli altri ospiti Enrico Mentana, il famosissimo giornalista che da Mediaset e dalla direzione del TG5 è poi passato a La7.

Alberto Matano ed Enrico Mentana sono, dunque, colleghi e ieri si sono occupati insieme ad altri ospiti di parlare di covid.

Alberto Matano ad Enrico Mentana “Cominci tu?”

Ieri, quando è iniziata la parte dedicata al covid, e Alberto Matano è tornato in studio dopo la pubblicità, ha rivolto una domanda al suo ospite che le telecamere non avevano ancora inquadrato e gli ha chiesto “Cominci tu?” e poi le telecamere hanno allargato la visuale e si è visto il giornalista Enrico Mentana che gli sedeva al fianco.

A quel punto Mentana, dopo qualche secondo di imbarazzo, gli ha risposto: “Dai, inizia tu, voglio vedere come te la cavi”, dunque, buttando tutto su una battuta.

I due giornalisti hanno fatto sorridere il pubblico a casa che ha percepito una certa sintonia.

Enrico Mentana parla del virus e della pandemia

Dopo questo scambio di battute simpatico, si è iniziato a parlare del covid ed Enrico Mentana ha detto la sua sulla gestione della pandemia, che ha racchiuso in una frase: “E’ facile parlare dopo”.

Tra gli altri ospiti c’era anche Giovanna Botteri che ha detto che in Italia si poteva immaginare quanto fosse grave la situazione a causa del covid vedendo come l’ha gestita la Cina che è stata interessata prima di noi dal covid.

Ma Mentana ha detto: “E’ facile dirlo dopo. Era un virus sconosciuto e si potrebbe immaginare che forse si sarebbe comportato come altri coronavirus precedenti”.

Anche specificando che all’inizio non si sapeva neppure se sarebbe arrivato in Italia e come sarebbe arrivato.

Poi Alberto Matano ha chiesto ad Enrico Mentana cosa pensasse di come era stata gestita la pandemia dal governo italiano e Mentana ha risposto: “O diciamo che siamo governati da una manica di deficienti, o dobbiamo dire che evidentemente non c’era uno spartito pregresso e non si sapeva cosa fare”.

In studio c’era anche Benedetta Parodi che ha raccontato che il marito ha avuto il covid che si è manifestato con febbre alta e tosse e che lei si è molto spaventata perché non sapeva come si sarebbe evoluto.