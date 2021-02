Melissa Satta e Stefano De Martino, la bomba sulla nuova coppia

0 SHARES Condividi Tweet

Da quando Stefano De Martino è tornato single, dopo la fine del suo matrimonio con la bellissima argentina, Belen Rodriguez, le voci su un suo nuovo rapporto sentimentale si sono susseguite e lui non ha mai smentito o avvalorato. Ha continuato a fare il suo lavoro, a stare con il suo bambino e a circondarsi di amici. Stessa situazione per Melissa Satta che, dopo la fine del matrimonio con il calciatore Boateng è rimasta sola con il suo bambino Maddox ma i giornali si sono divertiti ad attribuirle sempre nuove storie d’amore. Melissa Satta, ad un certo punto, stanca di questo rumors ha fatto un video sui social chiedendo di essere lasciata in pace.

Melissa Satta e Stefano De Martino sono una coppia?

Da qualche giorno, sono iniziate di nuovo a circolare voci su una nuova relazione che ci sarebbe tra Melissa Satta e Stefano De Martino.

I due ragazzi in comune hanno diverse cose: sono freschi di separazione, entrambi hanno un bambino ed entrambi hanno riprovato, per ben due, volte a tornare insieme ai loro partner senza successo.

Dopo la partecipazione di Melissa Satta a “Stasera tutto é possibile” il gossip ha iniziato a parlare di una loro frequentazione anche fuori dagli studi televisivi e dunque non per motivi professionali.

Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, ha detto che la Satta e De Martino sono stati visti insieme girare per Napoli e Dandolo, a proposito del loro flirt, ha scritto così: “Chi ha messo in giro la voce? E perché?”.

Melissa Satta a Verissimo ha detto del suo matrimonio: “Un fallimento, quello che non vorresti mai. Cosa dirò a mio figlio”

Melissa Satta, bellissima 35enne si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin e ha parlato anche della fine dolorosa del suo matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boteng.

Melissa Satta ha dichiarato: “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti”.

Melissa Satta era andata a Verissimo anche dopo la fine della prima crisi matrimoniale e aveva detto in quella occasione: “Stiamo insieme da tanti anni, abbiamo vissuto insieme trasferimenti, traslochi, un figlio: tante cose per essere comunque giovani, quindi forse serviva un momento di distacco per mettere le idee in chiaro. Adesso siamo riusciti a trovare una quadra”.