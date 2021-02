Ogni Mattina, Adriana Volpe fa una domanda a Roberta Capua che, seccata risponde “Non ne voglio parlare”, gelo tra le due

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe, alla conduzione di Ogni mattina, sta andando dritta per la sua strada e, nonostante gli ascolti non siano molto gratificanti, lei è sempre al top, piena di energia e di voglia di fare al meglio il suo lavoro e, questo, la sta premiando.

In studio da lei ci sono sempre molti ospiti, alcuni in collegamento e anche opinionisti e, alla fine , il prodotto che ne esce è molto gradevole.

Adriana Volpe e i rapporti con i colleghi

Adriana volpe ha avuto e ha dato fili da torcere a Giancarlo Magalli con il quale i rapporti si sono così tanto deteriorati che i due sono finiti in un’aula di tribunale e, a soccombere, alla fine è stato Magalli che l’ha dovuta anche risarcire con circa 10.000,00 euro. Magalli e la Volpe conducevano insieme I fatti vostri ma le cose non andavano affatto bene perché, da quando la Volpe disse in diretta l’età di Magalli, quest’ultimo è restato così tanto offeso che da quel momento non si sono più sopportati lanciandosi a vicenda frecciatine e battutine al veleno ma, quando Adriana Volpe ha ritenuto che Magalli avesse oltrepassato la linea del buongusto, ha deciso di ricorrere alle maniere forti citandolo in Tribunale.

Adriana Volpe fa una domanda a Roberta Capua che, seccata le risponde “non ne voglio parlare”

Ieri a Ogni mattina, Adriana Volpe ha svelato che Massimiliano Rosolino è l’stato scelto come inviato de L’Isola dei Famosi, il programma che inizierà a breve, subito dopo Il grande fratello Vip e che sarà condotto da Ilary Blasi. Ospite in studio c’era Roberta Capua, che con Rosolino è stata a lungo fidanzata e, quando la Volpe le ha chiesto di quando erano fidanzati, la Capua ha risposto: “Non ne voglio sapere di questa storia, non è che è finita male ma appartiene ad un’altra vita, non c’è niente da raccontare”. E poi ha anche aggiunto: “Non è una cosa che gradirei, per rispetto di quello che vivo oggi”.

Roberta Capua, che è stata anche Miss Italia, ha poi parlato del marito Stefano Cassoli dicendo: “Non si è perso in troppe smancerie…È stato molto diretto, nell’approccio, nel raccontarsi”. Dalla relazione tra i due, nel 2011 è nato un bambino, Leonardo e, successivamente si sono sposati.