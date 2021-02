Sanremo 2021, Amadeus sceglie Barbara Palombelli di Mediaset e lascia a casa Milly Carlucci della Rai, la Carlucci gli lancia una frecciatina al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2021 sta per iniziare e le polemiche riguardano ogni cosa. Ogni scelta di Amadeus è stata contesta , criticata e osteggiata e, a sostenerlo ci pensa, ma a modo suo l’amico fraterno Fiorello che di tutti gli attacchi che sta subendo Amadeus ne sta facendo il punto di forza del Festival: non ha voluto Morgan, vuole a tutti i costi il pubblico in sala contravvenendo alle misure di sicurezza anticoivd, ha scelto un volto Mediaset quale Barbara Palombelli lasciando a casa i volti Rai, ha aiutato la moglie, Giovanna Civitillo ad avere un ruolo con la conduzione del Prima festival ecce cc. Certamente, Amadeus sarà molto provato per questi preparativi e per l’organizzazione di questa edizione particolarissima del Festival e ne starà risentendo di tutti gli attacchi ma, nello stesso tempo, sta andando dritto per la sua strada lasciandosi poco o nulla influenzare e, tranne per il pubblico in sala al quale ha dovuto inevitabilmente rinunciare, per le altre decisioni che ha preso è restato fermo sulle sue posizioni.

Anche Ezio Greggio è intervenuto sul pubblico in sala e ha detto che per Fiorello ed Amadeus sarà difficilissimo gestire i tempi comici senza il pubblico in sala.

Amadeus sceglie Barbara Palombelli per la serata del venerdì e Milly Carlucci lgli lancia una frecciata

Qualche giorno fa, si è saputo che Amadeus, per la serata del venerdì ha scelto di avere sul palco, accanto a se, la giornalista volto di Retequattro, Barbara Palombelli, lasciando a casa tanti volti di donne Rai.

Subito è impazzata la polemica e sulla questione è intervenuta Milly Carlucci alla quale è stato chiesto cosa ne pensasse della scelta e se le fosse dispiaciuto non essere stata scelta lei.

La Carlucci a Wondernet Mag, che le ha posto la domanda, ha risposto che, certamente vedrà il Festival ma da casa e poi ha aggiunto una frase che è sembrata una frecciata al veleno nella direzione di Amadeus: “Farò il tifo per la Rai come sempre!”.

A Il cantante mascherato ha vinto il Pappagallo che era Red Canzian

Ieri si è conclusa la seconda edizione de il Cantante mascherato che ha visto la vittoria del Pappagallo che era Red Canzian.

La Farfalla era Mietta che ha fatto un duetto con il Pappagallo da brividi cantando “Un amore così grande”.