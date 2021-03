Belen, dopo le polemiche sulla festa senza mascherina, risponde e mette tutti a zittire

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è sempre al centro delle polemiche e, come tutte le persone così in vista, è tanto amata quanto odiata. Purtroppo, non le stanno dando tregua neppure ora che è in attesa del suo secondo figlio, una bambina che chiamerà Luna Marie. Belen, che è sempre stata abbastanza insofferente ai fotografi con i quali spesse volte si è scontrata, ora si dice stanca di tutte le polemiche che circondano da sempre il suo nome e chiede un po’ di tregua, almeno ora che è incinta ma, pare, che gli haters non le diano retta, anzi, forse ci provano ancora più gusto a vederla così insofferente.

Belen criticata perché ha partecipato ad una festa dove nessuno indossava la mascherina

L’ultima critica mossa alla showgirl argentina è quella di aver partecipato all’inaugurazione di un locale, milanese, il Sanctuary di Milano, dove nessuno dei presenti indossava la mascherina.

Dalle foto postate sui social, che in breve hanno fatto il giro della rete, non solo si vede che i presenti erano senza mascherina ma anche assembrati in modo decisamente pericoloso.

Tra gli altri, c’era anche Belén con il compagno Antonino Spinalbanese ma i due erano in una parte molto riservata del locale dove non c’era nessun’altro.

La festa si è svolta sabato pomeriggio scorso.

Dopo che le foto di quella festa e i video hanno cominciato a girare in rete, tantissimi sono stati i commenti del tipo: «Fino a un mese o due fa avrei gridato allo scandalo, indignato. Ora mi sono stufato anch’io di tutte queste restrizioni che da un anno osservo con estrema attenzione. Se devo prendermi qualche rischio di stare male me lo prenderò. Ma non posso vivere una vita da prigioniero».

E c’è anche chi la pensa diversamente e dice: «Io li farei assembrare coi negozianti e i gestori di cinema che stanno facendo la fame poi vediamo se si divertono».

I gestori del locale sono intervenuti e hanno spiegato: «Quella immortalata nel filmato rimbalzato su Instagram, è l’inaugurazione privata dello spazio, un evento che The Sanctuary Milan ha riservato ai propri clienti e contatti. Domenica, invece, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale, che è stata celebrata con un brunch».

Anche Belen ha postato le foto del pomeriggio senza immaginare tutto il polverone che si sarebbe alzato.

Belen replica alle critiche

Belen sulla sua pagina Instagram ha postato varie foto del pomeriggio trascorso nel locale che si stava inaugurando, le sono piovute addosso tantissime critiche e così ha replicato: «Sono stanca di vedere sempre articoli con il mio nome e sinceramente ormai non mi tocca più di tanto. Sono arrivata con il mio compagno, abbiamo pranzato e ce ne siamo andati intorno alle 17. Io non ho mai visto nessun tipo di folla davanti a me anche perché ero in un’area abbastanza riservata lontana dal bar. Probabilmente è successo durante il tardo pomeriggio quando ormai ero tornata a casa».

E poi ha continuato: «Quando siamo arrivati era tutto molto carino e molto organizzato. Abbiamo pranzato e ci siamo fatti due scatti anche perché il posto era molto bello. Sono stata appena due ore e me ne sono andata anche perché sono incinta e non posso stancarmi troppo. Sono arrivata verso le 14.30 e c’erano pochissime persone, l’invito era a numero chiuso ed erano tutti con le mascherine. L’evento aveva tutti i permessi necessari e così sono andata a salutare il proprietario, un mio amico, per festeggiare questa inaugurazione. Era un pranzo e visto che eravamo in zona gialla pure i ristoranti erano aperti. Se fossi stata in mezzo alla folla senza mascherina sarebbero usciti mille video, ma non ce n’è neanche uno!».

Stefano Papa, fondatore del «The Sactuary» ha detto: «Sono mortificato, non doveva succedere, è stato un nostro errore ma è accaduto in un attimo di distrazione imperdonabile! Tutto è avvenuto pochi minuti prima della chiusura e appena ho sentito alzare la musica l’ho fatta spegnere immediatamente. È bastato un secondo per far succedere un casino e ora sui social migliaia di persone mi augurano la morte».

E poi ha continuato: «Non si trattava di una festa ma di un brunch con persone vicine al nostro mondo, quello dello spettacolo: c’erano anche influencer e addetti ai lavori, volevamo solo presentare il locale avevamo ben sei persone, prese da una agenzia, che controllavano i distanziamenti e il giusto utilizzo della mascherina. Non abbiamo mai fatto feste di sera, il brunch è iniziato alle 11 ed è terminato alle 18 precise, il video “incriminato” è delle 17.58».

Infine, chiosa: «Negli ultimi due minuti ci siamo tutti distratti per la chiusura del locale che è molto grande, la sicurezza doveva scaglionare le uscite e proprio in quei due minuti il dj si è fatto prendere un po’ la mano e ha alzato il volume della musica. A quel punto la gente si è alzata ma il video non rappresenta la giornata ma solo un brevissimo momento di distrazione a cui ho messo fine quasi subito. Appena ho sentito alzare la musica da fuori ho detto al dj di staccare tutto. Il locale ha chiuso un attimo dopo quella scena».