Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una battuta su Annalisa e cala il gelo in studio, poi un ospite ribatte “Dove siamo capitati”

Serena Bortone e la battuta a Oggi è un altro giorno che lascia tutti senza parole. Nella puntata andata in onda ieri, del programma di Rai 1 è accaduto qualcosa che ha lasciato piuttosto stupiti i telespettatori. Pare che il tutto sia accaduto nel momento in cui in collegamento c’era Annalisa, la concorrente di Sanremo 2021 che ha avuto un grande successo. La giornalista e conduttrice avrebbe intervistato la giovane cantante, con tanto di finale sorprendente e per certi versi esilarante. Ma vediamo che cosa è accaduto.

Serena Bortone, la battuta finale su Annalisa lascia senza parole

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri, mercoledì 3 marzo, Serena Bortone ha avuto come ospite Annalisa, seppur in video collegamento. La conduttrice ha portato avanti una bellissima intervista. Poi sul finale è accaduto qualcosa di sorprendente. “Ciao e viva la fisica“, queste le parole scelte dalla conduttrice per salutare la sua ospite. È stato a quel punto che in studio in molti si sono lasciati andare ad una risata incontenibili, altri hanno manifestato il loro stupore. Uno dei giornalisti presenti, ovvero Marino Bartoletti sembra aver ribattuto “Ma dove siamo capitati?”. La conduttrice pare non avesse capito che i presenti avevano preso con malizia la sua esclamazione tanto da dire “Che ho fatto?”. A quel punto sarebbe intervenuto anche Massimo Cannoletta dicendo “Che hai detto”.

Gelo in studio dopo il saluto ad Annalisa

“Siamo saltati tutti un po’ dal divano sulla prima sillaba, poi tutto a posto“, ha dichiarato Massimo Cannoletta, intervenuto per dare una spiegazione a Serena, che non aveva affatto capito niente di ciò che stava accadendo in studio. “È un problema vostro, non mio. Ogni cosa è pura per i puri, diciamo così, poi se l’ho detta male mi perdonerete“. Questo poi quanto aggiunto dalla conduttrice, togliendosi ogni responsabilità.

Scivolone di Serena su Ermal Meta

Sempre nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri sembra che la conduttrice sia stata protagonista di un’altra gaffe. Sempre in collegamento video, ha preso parte alla puntata anche Ermal Meta. La conduttrice ad un certo punto avrebbe detto “Sappiamo che tu sei arrivato in Italia a tredici anni su un barcone. Perché sono questo sulle tue biografie?”. Non è tardata ad arrivare la precisazione del cantante che ha smentito questa informazione, con grande classe. “In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua l’adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”. Queste le sue parole.