Sanremo 2021 Carlo Conti scrive un tweet che sorprende tutti: “Fiorello e Amadeus stanno facendo un …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’argomento principale di questi giorni è il Festival di Sanremo e tutti, ma soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo, stanno esprimendo il loro pensiero ed il loro giudizio su questa edizione particolare. Sappiamo bene che l’ultimo anno per tutti noi è stato davvero terribile e ci ha messo a dura prova, per via della diffusione del Coronavirus. C’è stata tanta polemica intorno alla 71esima edizione del Festival, e pare ci fosse il rischio che dopo 70 anni, la kermesse più famosa d’Italia saltasse. Eppure, grazie anche all’incredibile lavoro di Amadeus e della sua squadra, il Festival si è svolto, seppur con grandi difficoltà. Adesso è tempo di raccogliere i frutti. In molti hanno voluto esprimere il proprio pensiero, uno tra tutti Carlo Conti. Quest’ultimo, come tutti sappiamo, è un noto conduttore di casa Rai e per alcune edizioni, è stato anche al timone del Festival. Adesso il conduttore fiorentino ha detto la sua.

Carlo Conti, la sua opinione sul Festival di Sanremo 2021

Nel corso di una puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, dedicata al Festival di Sanremo, la conduttrice sembra abbia letto un commento di Carlo Conti. Il conduttore per ben tre anni è stato il direttore artistico del programma e pare che adesso si sia espresso su questa edizione molto particolare della kermesse, dicendo la sua anche su questo calo di ascolto, che sembra essere netto rispetto allo scorso anno. Carlo sembra aver espresso il suo parere su Twitter, pubblicando il suo commento, parole che sono state riportate da Eleonora Daniele nella puntata di Storie italiane.

Eleonora Daniele a Storie Italiane legge il commento di Carlo

“Stanno facendo un miracolo Amadeus e Fiorello perchè senza il pubblico non si riesce a creare l’evento e tutto è più difficile”. Sono state queste le parole scritte da Carlo Conti, il quale si è voluto congratulare con i suoi amici Amadeus e Fiorello. Ovviamente, le parole del conduttore toscano sono state lette anche da persone che stanno passando questi giorni a criticare l’operato dei due.

Il conduttore toscano si complimenta con Amadeus e Fiorello

Il conduttore ha però voluto sottolineare quanto sia stato grande il lavoro fatto dal direttore artistico e dallo showman, che sono riusciti ad andare avanti seppur con grandi difficoltà e con tutte le restrizioni legate al Covid. Questa edizione del Festival, ricordiamo, si è potuta realizzare perché il Comitato tecnico scientifico ha imposto tutta una serie di misure da adottare, tra cui la non presenza del pubblico in studio.