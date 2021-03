Sanremo 2021, Fiorello sputa sul palco e Amadeus lo guarda senza parole, gelo all’Ariston

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera venerdì 5 marzo 2021 è andata in onda la quarta e penultima puntata di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. È stata una puntata sicuramente molto speciale, perché ha anticipato la finalissima che andrà in onda questa sera sabato 6 marzo. Chi sarà il vincitore di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo?

La semifinale del Festival si apre con un simpatico siparietto tra Amadeus e Fiorello

Così come accaduto anche nelle precedenti puntate, anche quella di ieri sera è stata inaugurata da Amadeus e Fiorello che hanno messo in scena il loro solito siparietto molto divertente. Ieri è stato proclamato il vincitore delle nuove proposte e si sono esibiti anche i 26 Big in gara. È stata anche una speciale puntata perché sono stati assegnati i premi della critica e proprio per questo motivo, i battenti si sono chiusi esattamente alle ore 2:40 circa del mattino. Il noto showman si è presentato indossando una parrucca cantando sulle note di “Wake me up before you go”. Questa è stata soltanto un’anticipazione di ciò che poi si è visto subito dopo ovvero l’esibizione di Fiorello in “Siamo donne” un brano che è diventato sicuramente una degli insuccessi più grandi del Festival di Sanremo.

Piccolo incidente di Fiorello sul palco dell’Ariston, Amadeus senza parole

Nel corso della puntata lo showman siciliano è stato anche protagonista di un piccolo incidente avvenuto proprio sul palco dell’Ariston, che ha lasciato un po’ stupito lo stesso Amadeus. Sembra che ad un certo punto si siano sentiti dei versi molto strani provenire da un microfono e pare che provenissero proprio dal microfono di Fiorello che improvvisamente ha iniziato a sputacchiare i capelli della parrucca che accidentalmente gli erano finiti in bocca.

Vincitore sezione Nuove Proposte, classifica e premi della critica

Nel corso della puntata di ieri è stato eletto il vincitore delle nuove proposte e si tratta di Gaudiano. Quest’ultimo sembra aver trionfato sul palco dell’Ariston con il brano intitolato Polvere da sparo, vittoria che ha dedicato al padre, morto purtroppo 2 anni fa. Il giovane è stato premiato alla presenza del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Amadeus e Fiorello sono stati affiancati da Barbara Palombelli in veste di co-conduttrice. Ancora una volta protagonisti Zlatan Ibrahimovic e AchilleLauro. Sono stati anche assegnati i premi della critica alle Nuove proposte e nello specifico il premio Mia Martini è stato assegnato a Wrongonyou. A Davide Shorty è andato invece il premio della stampa Lucio Dalla.