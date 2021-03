Sanremo 2021, Fiorello prima di presentare Barbara Palombelli dice: ” non voglio fare body sharing ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Coconduttrice della serata di ieri, venerdì 5 marzo è stata la giornalista, volto di Mediaset e, in particolar modo di Retequattro, Barbara Palombelli.

Quando si è saputo che la Palombelli avrebbe cocondotto insieme ad Amadeus la serata del venerdì, le polemiche si sono scatenate perché tutti hanno criticato la scelta della Palombelli rispetto ad un volto Rai che sembrava più coerente.

Ma sia Amadeus che la stessa Palombelli non si sono fatti intimidire e, una volta fatta la scelta, il direttore artistico non l’ha più cambiata. Anche Milly Carlucci era intervenuta sull’argomento lanciando una frecciatina velenosa alla volta di Amadeus e dichiarando che lei il festival lo avrebbe seguito con tanto interesse e che non avrebbe mai tradito la Rai.

Barbara Palombelli annunciata da Amadeus e Fiorello

Ieri, poco prima che Amadeus e Fiorello annunciassero Barbara Palombelli, c’è stato un piccolo momento di ilarità.

Fiorello ha detto ad Amadeus: “non voglio fare body sharing, perché qui ormai non puoi dire niente, però ho scoperto una cosa. Tu non vedi niente, mi sei passato davanti e te ne sei andato senza accorgerti di me. Ma ci vedi fino a lì?” e ha mostrato il gobbo, chiedendo ad Amadeus di leggere.

Poi, i due conduttori hanno annunciato la Palombelli che ha detto: “È il mio sogno essere qui, come penso sia quello di tutti”.

E poi: “La nonna valletta debutta stasera. Mancavo a Sanremo da tanti anni, sono felice di essere tornata proprio adesso perché sono convinta che questo Festival darà speranza a tutto il settore. Sono felice di presentare Noemi, una ragazza che ho conosciuto giovanissima”.

Poi Barbara Palombelli, sicuramente molto emozionata, non ha guardato la telecamera giusta e Amadeus è andato in suo soccorso.

Il discorso tutto da ridere di Fiorello sul Body shaming che fa riflettere

Fiorello ha tenuto a rispondere alle critiche per la frase rivolta alla modella la sera precedente quando le ha detto “sei un po’ magretta” e ha fatto un lungo discorso caricandolo, come è nel suo stile, di simpatia e ha detto: “Body shaming? Ora non si può dire più niente”, e così ha iniziato: “Amadeus attento, basta che dici “A” e scoppia il caos … Ormai è difficile, perché se dici ‘come stai bene?’ ti rispondono ‘allora prima stavo male?!’, body shaming. Se dici: ‘come sei dimagrito?’ ‘Allora prima ero grasso, body shaming””.

E poi: “Gli animali sono meglio di noi, perché non lo sanno. Non è che un leone se perde peli sulla criniera si fa il riporto. E poi il gorilla è alto quasi 2 metri e pesa 250 chili, ma ce l’ ha di 2 centimetri… Ora l’Agi, Associazione Gorilla Italiani, si lamenterà. Il pitone ce ne ha due, uno di cortesia. Ma ora protesterà l’Api, l’Associazione Pitoni Italiani”.

E poi ha parlato anche di regalare i fiori anche agli uomini come aveva fatto la Michelin con Fedez e ha detto: “Perché dobbiamo darli solo alle donne? Basta sdoganiamo i fiori anche agli uomini”.

Infatti, la Michelin aveva detto, dopo aver ricevuto i fiori anche la seconda serata: “Io e Fede facciamo una sera ciascuno, stasera i fiori vanno a lui“.