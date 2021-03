Sanremo 2021 Barbara Palombelli, dopo il monologo, duri attacchi “Fastidioso e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è concluso il Festival di Sanremo 2021 con la vittoria dei Maneskin. Ad ogni modo, però, continua la polemica su questa settantunesima edizione della kermesse più famosa d’Italia e popolare in tutto il mondo. Nello specifico, in queste ultime ore si è tanto parlato della partecipazione di Barbara Palombelli alla quarta puntata del Festival e nello specifico sotto accusa è finito il suo monologo sulle donne. A parlare nello specifico è stato Giorgio Simonelli, ospite di Programma a Sanremo, il talk show condotto da Andrea Conti e Claudia Rossi. Simonelli si è espresso sul monologo del giornalista andato in scena proprio sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì e pare che ci sia andato giù piuttosto pesante. Ma cosa ha dichiarato il noto docente di storia della televisione e di giornalismo televisivo?

Festival di Sanremo, polemica sul monologo di Barbara Palombelli

“Ho trovato la cosa bruttissima. Una cosa di una autoreferenzialità e personalizzazione insopportabile”. Queste le parole dichiarate da Simonelli, il quale ha anche aggiunto di essere piuttosto dispiaciuto nel dare questo giudizio così tanto severo, perché non lo ha mai fatto nemmeno con i suoi studenti. Come abbiamo anticipato, Simonelli è Professore Associato di Giornalismo radiofonico e televisivo presso il Corso di Laurea in Linguaggi dei Media della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il giudizio di Giorgio Simonelli, il docente ci va giù in modo pesante

Il Docente è stato piuttosto severo con la Palombelli e lo ha fatto anche in diretta. Non ha utilizzato mezzi termini per dire che questo monologo non gli è piaciuto ed ha anche spiegato le sue motivazioni. “Ho trovato scontata l’idea delle donne. Una cosa che non sopporto poi è la storia di Cenerentola, ‘io ero lì, facevo, sgobbavo, poi un giorno mi chiama il Corriere della Sera…’. Credo che sia anche diseducativo tutto questo perché creare l’idea alle donne ma anche agli uomini che se si impegnano un giorno qualcuno li valorizzerà è assolutamente fuori dalla realtà: nella vita capita che una vale, ce la mette tutta e non ce la fa e non per questo deve sentirsi scemo. Questa ipocrisia la trovo veramente fastidiosa e anche negativa per la battaglia delle donne.”

La giornalista risponde alle critiche

Subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la giornalista ha voluto ringraziare personalmente Amadeus per averle permesso di essere protagonista di una serata di questa particolare edizione della kermesse. Barbara ha voluto anche ringraziare Mediaset per averle dato il permesso di poter andare a Sanremo. Inevitabilmente ha anche parlato delle polemiche nate sulla sua persona e sulla sua partecipazione al festival. “Se mi aspettavo le polemiche sulla mia presenza al festival? Probabilmente sì. Anche se ho iniziato in Rai e ci ho lavorato per 22, 23 anni. Credo che Sanremo attiri le polemiche come una calamita, va messo nel conto“. Queste le sue dichiarazioni.