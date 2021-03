Amici 20 clima tesissimo, Rudy Zerbi esagera con gli insulti ad Anna Pettinelli, caos sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 20, si sa le polemiche all’interno del talent sono all’ordine del giorno. In ogni puntata, c’è sempre qualcosa che dà adito a delle polemiche tra alunni e insegnanti e talvolta anche tra gli stessi maestri. Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale di Amici 20, ad esempio ci sono stati degli scontri piuttosto accesi tra due insegnanti di canto. Stiamo parlando di Rudy Zerbi e di Anna Pettinelli. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Amici 20, scontro in studio tra due professori di canto

Come abbiamo anticipato, nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, sembra che sia andato in scena uno scontro piuttosto acceso tra due insegnanti. Parliamo di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, i quali si sono trovati ad essere in disaccordo sulle modalità da utilizzare per poter selezionare i cantanti più meritevoli. Il serale è ormai alle porte e di conseguenza è tempo per gli insegnanti di fare le proprie scelte sui ragazzi che secondo loro, meritano di proseguire questo percorso e accedere alla fase finale del programma. Nel corso della giornata di sabato, Arisa si è collegata da Sanremo visto che ha partecipato al Festival e nel mezzo del suo collegamento avrebbe preso le parti della Pettinelli.

Volano parole pesanti tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Lo scontro tra i due insegnati di canto è stato piuttosto acceso. Ad un certo punto, sono state pronunciate delle parole molto forti. La Pettinelli avrebbe accusato Zerbi di non volersi assumere le proprie responsabilità. Dal canto suo Rudy avrebbe perso completamente la pazienza e rivolgendosi alla conduttrice radiofonica avrebbe detto “Mi hai fatto due c*** così“. Ma quale è stato il motivo della discordia?

Motivi della discordia

Rudy pare avesse proposto la sua modalità, ovvero utilizzare le classifiche stilate da Linus, J-Ax e Giorgia, per decidere chi potesse accedere al serale. Questa proposta non è piaciuta però ad Arisa, né ad Anna Pettinelli. Lo scontro è stato inevitabile. “Tu sei l’insegnante, devi scegliere in base agli strumenti che abbiamo a disposizione”. Questo quanto dichiarato dalla Pettinelli, trovando l’appoggio di Arisa. “Se fosse per te e Arisa andremmo tutti al serale”, questa la risposta di Rudy. Ad un certo punto, il produttore avrebbe mostrato un cartello, con su scritto “Sto volando“, che ha tanto divertito il pubblico del web. Subito dopo sul web, è iniziata a circolare l’immagine di Rudy che tiene questo cartello ed è divenuta subito virale.