Amici, Lorella Cuccarini lancia una frecciatina al veleno contro Sanremo, gelo in studio

Sanremo, quest’anno ha riempito le pagine dei giornali , sia quelli cartacei che quelli on line più di ogni altro anno. Le polemiche che sono impazzate, sembra non si stiano calmando neppure ora che la manifestazione è terminata.

A chiudere le cinque giornate c’è stata una conferenza stampa a cui ha partecipato un inviperito Amadeus che ha detto che i giornalisti gli devono chiedere scusa per aver etichettato questo Festival come un flop a fronte degli ascolti tutt’altro che negativi.

Ma questo non è bastato a far smettere di parlare di questo Festival come di un Festival fallimentare che doveva essere evitato o che doveva rispettare di più il momento che, a livello mondiale, si sta vivendo.

Amadeus attaccato per non aver dedicato un omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh

Amadeus è stato attaccato per diversi motivi spesso insieme al suo amico fraterno e coconduttore di questa edizione del Festival, Fiorello.

Ma più di tutti, forse sono stati i Pooh ad attaccarlo per non aver dedicato uno spazio, omaggiandolo, a Stefano D’Orazio recentemente scomparso. Tutti i Pooh si sono detti più che amareggiati e, anche se Amadeus per questo ha chiesto scusa, le sue parole non sono bastate a placare lo sdegno e il disappunto.

Ad Amici Lorella Cuccarini fa una battuta velenosa sul Festival di Sanremo

Durante la settimana scorsa, mentre era in pieno svolgimento il Festival di Sanremo, è andato regolarmente in onda Amici su Canale 5 e il sabato, prima che andasse in onda la serata finale del Festival, c’è stato l’appuntamento pomeridiano, su Canale 5 di amici. Durante la puntata, Lorella Cuccarini che ormai l’abbiamo conosciuta molto bene per essere estremamente schietta e sincera, ha fatto una battuta velenosa sulla manifestazione e sui cantanti che hanno partecipato. Infatti, per giudicare la performance di Martina, che ha cantato nel musical e ha ballato, ha detto: “Martina mi hai convinto molto nella parte dal vivo. Sei stata più brava delle prove, c’era più convinzione e meno fiato. Poi sinceramente dopo aver visto e sentito certi cantanti al Festival di Sanremo, secondo me sei intonatissima. Sono molto contenta di come l’hai fatto. Quindi per quanto mi riguarda sei stata brava”.

Anche Martina non si aspettava queste parole così dirette su Sanremo e ha sgranato gli occhi per lo stupore.

Orietta Berti era daccordo con la Cuccarini, infatti, ha dichiarato: “Se ho sentito colleghi stonati? In verità ne ho sentiti tanti. Alcuni avevano pure il microfono con l’autotune eppure stonavano. Perché loro credono che cantare sia facile, ma non è facile. Bisogna sempre stare in allenamento. La voce è un muscolo e se non la tieni in allenamento dopo qualche frase diventi stonato. Io, ad esempio curo molto la mia voce, anche a casa canto sempre, pure quanto pulisco”.