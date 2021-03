Albano telefona in diretta a Pomeriggio Cinque e ciò che dice fa rimanere Barbara D’Urso senza parole poi la D’Urso incredula dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi, recentemente è andato ospite da Mara Venier a Domenica In e ha raccontato di sé molte cose, oltre a come sta vivendo questo periodo di pandemia. Albano, che è un uomo molto forte che non si lascia mai abbattere da nulla e che nella sua vita ha vissuto tantissime esperienze molto belle ma altre altrettanto devastanti, è stanco come tanti della situazione che ci sta coinvolgendo e dalla quale si spera presto di uscire grazie ai vaccini ma, nella stesso tempo, si è detto anche fiducioso e che si sottoporrà anche lui al vaccino appena arriverà il suo turno.

Albano fa un appello alle sue donne più importanti Romina Power e Loredana Lecciso

Durante la puntata di Domenica In, Albano, tra tutte le cose che ha detto, ci ha tenuto anche a fare un appello a Loredana Lecciso, sua attuale compagna e a Romina Power e ha chiesto loro di smettere di farsi la guerra e di provare ad andare d’accordo e di vivere insieme i momenti in cui è possibile farlo in piena armonia. Albano, che con il figlio Yari non va molto d’accordo, si dice che ha dovuto rinunciare al matrimonio con la Lecciso, che pare fosse in programma, proprio perché Yari si è opposto con tutte le sue forze.

Infatti, pare che Yari non abbia mai sopportato la presenza di Loredana Lecciso accanto al padre anche perchè è legatissimo alla mamma Romina tanto che ha scelto anche di adottare il suo cognome e di rinunciare a quello del padre. Rumors dicono che qualche giorno fa, in segno distensivo, Albano e Loredana Lecciso abbiano invitato Romina Power a pranzo da loro per provare ad andare tutti d’accordo.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha una telefonata da parte di Albano

Ieri, a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha raccontato , tra le altre storie, anche quella di un uomo di 93 anni, Vittorio, a cui sono state rubate due papere.

L’uomo, che vive a Roma e, precisamente a Pineta Sacchetti è molto addolorato e vorrebbe rientrare in possesso delle sue papere. Ad un certo punto, Barbara D’Urso ha detto ai telespettatori che aveva telefonato in redazione Albano che si è offerto di regalare al signore due papere e allora Barbara D’Urso ha commentato così: “Certo lui rivoleva le sue…ma è un gesto davvero generoso da parte del nostro amico Albano”.

E poi, in chiusura di programma, poco prima dei saluti, Barbara D’Urso contenta della telefonata di Albano e del gesto generoso ha detto: “Da noi succede proprio di tutto“.