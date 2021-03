Fabrizio Corona tenta il suicidio in diretta e Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Massimo Giletti: “Massimo Giletti ha fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andato in onda uno spettacolo della disperazione di un uomo che è al punto di non ritorno e di una mamma disperata oltre ogni misura di vedere il figlio ridotto in quello stato. Stiamo parlando di Fabrizio Corona e della mamma Gabriella.

Fabrizio Corona, saputa la notizia della revoca dei domiciliari, ha decido di compiere un gesto estremo e in diretta su Instagram, ha compiuto gesti di autolesionismo e ha iniziato a sanguinare.

La mamma, fuori di sé, ha chiamato un’ambulanza e all’arrivo dei carabinieri e dei sanitari Corona ha urlato, spintonato e si è gettato a terra per strada.

Dagospia allude alla circostanza che si possa essere trattato di una farsa

Fabrizio Corona, dopo aver saputo che il Tribunale di sorveglianza gli ha revocato la misura dei domiciliari e gli ha inflitto quella del carcere, in diretta su Instagram, prima si è rivolto ai giudici Marina Corti e al procuratore Antonio Lamanna e poi ha b inquadrato il sangue che era sparso sul pavimento e ha detto: “Questo è solo l’inizio, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna. Chiedo che venga il presidente del tribunale di sorveglianza e guardi gli atti, altrimenti davvero mi tolgo la vita“.

E poi ha proseguito sempre sullo stesso tenore: “Avete creato un mostro, ora sono ca*** vostri e questo è solo l’inizio”.

Nonostante tutta questa situazione molto tesa , Dagopsia ha lanciato una bomba: si è trattato di una farsa?.

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa ha dichiarato: “Sono allibito questa è una pagina tristissima della Giustizia italiana. In altre occasioni Fabrizio aveva sbagliato e sono stato io il primo a dirglielo. Questa volta, davvero, non c’è ragione per farlo tornare in carcere“.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Massimo Giletti

Sulla vicenda è intervenuta, a gamba tesa, anche Selvaggia Lucarelli che ha puntato il dito contro Massimo Giletti e ha detto: “Così Massimo Giletti ha fatto il suo male“.

E poi ha spiegato: “Il carcere fa schifo e non gioisco … Però dico due cose, la prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma come Giletti ha fatto il suo male. La seconda è il tribunale di sorveglianza, sempre troppo molle con lui”.