Storie Italiane, rissa tra Roberta Bruzzone e Simona Izzo, la prima “Non puoi parlare … cafona” e la Izzo “vai a Ballando, piuttosto”

Ieri a Storie Italiane, il programma che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì sulla Rai ed è condotto dalla bravissima Eleonora Daniele, è stato teatro di una rissa verbale tra Simona Izzo e la criminologa Roberta Bruzzone.

Il tema di cui si parlava era il duplice omicidio che ha commesso Benno.

Le tesi di un po’ tutti convergevano nel condannare il ragazzo ma Simona Izzo è stata una voce fuori dal coro e, per questo si è scontrata duramente con Roberta Bruzzone.

Vediamo cosa è accaduto.

Lo scontro tra Simona Izzo e Roberta Bruzzone

Nel salotto di Eleonora Daniele si parlava di Benno Neumair, il ragazzo di Bolzano che ha ucciso senza pietà entrambi i genitori e poi ha gettato i loro corpi nel fiume Adige.

Tutti erano più o meno della stessa idea e cioè quella di condannare, senza scuse, il gesto del ragazzo, solo Simona Izzo era contraria e ha sostenuto: “Nessuno vuole creare l’attenuante della follia però vi prego per lo meno di analizzarlo dal punto di vista umano oppure esiste solo il comma?”.

La criminologa Roberta Bruzzone ha così risposto a tali affermazioni: “Col massimo rispetto delle opinioni di tutti però chi non è tecnico questa roba non dovrebbe neanche lontanamente toccarla neanche di striscio, scusate la franchezza insomma, non si può discutere su temi di questo genere”.

E, a quel punto Simona Izzo, molto offesa, ha replicato: “No no Bruzzone, io sono una donna, non permetterti di dire questo, io parlo ed ho la libertà di farlo. Sei tu che dovresti forse non andare negli show tesoro, io parlo. Perdonami allora perchè tu vai a Ballando con le stelle? Me lo devi spiegare, no spiegami perchè una criminologa va a Ballando con le stelle e poi si permette di dire che tutti devono tacere, ma non ti permettere. Non si deve permettere. Va a lavorare in un tribunale. Ma basta vai a Ballando con le stelle”.

E la Bruzzone ha risposto: “Lei è una donna ma non è ne psicologa ne psichiatra. Credo che sia la signora che abbia deviato l’oggetto, non sa di cosa parla. Ho altro da fare di meglio sicuramente che non confrontarmi con gente che non sa di cosa parla ed evidentemente anche abbastanza cafona da tirare fuori argomenti…”.

L’intervento di Eleonora Daniele ha fatto rientrare la situazione

A quel punto è intervenuta la conduttrice, Eleonora Daniele che ha detto ad entrambe: “Abbassate i toni e parlate una alla volta se no non si capisce niente, rimaniamo sul contesto di cui stiamo parlando. Vi prego, le vostre cose al di fuori di questo caso di cui stiamo parlando ve le vedete fuori da questa trasmissione”.