L’Eredità, una concorrente sbaglia la risposta e perde la pazienza, Flavio Insinna fuori di sè dice “Non si …”

L’Eredità, una concorrente sbotta in diretta tv ed il conduttore Flavio Insinna la riprende. Ma cosa è accaduto nel corso della puntata del quiz serale, che va in onda tutti i giorni su Rai 1? Sembra che tra i concorrenti, ci fosse una giovane di nome Martina, una ragazza vivace e allegra che ha fatto gli studi classici e che ha fatto tanto divertire il pubblico a casa ed anche il conduttore. Durante uno dei giochi però, purtroppo sembra essere accaduto qualcosa, ma cosa? Facciamo un pò di chiarezza.

L’Eredità, una concorrente sbotta in diretta tv

Il tutto è accaduto durante l’ultima puntata de L’Eredità, il quiz show che va in onda tutti i giorni su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. Durante uno dei giochi, sembra che l’esternazione di una concorrente, abbia dato parecchio fastidio a molti, ma principalmente a Flavio Insinna. Quest’ultimo, piuttosto infastidito avrebbe ripreso la giovane donna, in diretta tv. «La parola assioma, ovvero un principio che non serve dimostrare, deriva dal greco aksios che si traduce come? Puro, certo, degno o assoluto?». È questa la domanda posta nel corso del giorno, ovviamente a risposta multipla e pare che la risposta fosse “degno”.

Martina sbaglia la risposta, poi Flavio Insinna la riprende

Martina, nonostante abbia alle spalle degli studi classici, avrebbe sbagliato a dare la sua risposta e di conseguenza avrebbe letteralmente sbottato in diretta, uscendosene con un’affermazione davvero molto dura. “Lo brucio il libro di greco”. È questa l’esclamazione della giovane donna che ha fatto storcere il naso al conduttore. “Non si fa, i libri non si bruciano“, ha detto Flavio. Poi però il conduttore sembra abbia voluto anche sdrammatizzare. “Il tuo libro di greco ti parlerà come la teiera e la tazzina della Bella e la Bestia“.

Federico sbaglia e Yuri espugna la ghigliottina

Sempre nel corso della stessa puntata, poi, al gioco finale, ovvero la Ghigliottina è arrivato il giovane Federico. Quest’ultimo avrebbe dovuto legare i termini “presidente”, “atleta”, “achille”, “obbligo” e “falso”. Il campione però avrebbe sbagliato nel dare la sua risposta ed avrebbe risposto tallone. Ieri, alla Ghigliottina è arrivato Yuri che ha espugnato il gioco. Yuri aveva a disposizione diverse parole ovvero “mille”, “mondo”, “coprire”, “saluti” e “dolci”. Il campione senza esitare avrebbe detto “baci” che è stata poi la risposta esatta.