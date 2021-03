La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé con la mamma di Fabrizio Corona: “Stia attenta a come parla…”

0 SHARES Condividi Tweet

Il caso Fabrizio Corona ha diviso l’Italia e, se una parte del nostro stato ritiene che sia giusto che chi sbaglia paghi, dall’altra parte c’è chi sostiene che Corona sia un perseguitato dalla giustizia e che contro di lui ci sia un accanimento giudiziario senza precedenti.

In tantissimi sostengono che Fabrizio Corona non sia un criminale ma un uomo malato che ha bisogno di un aiuto medico e non del carcere. Dalla sua parte si sono schierate, tra gli altri, anche due ex compagne, Belen Rodriguez che ha rivelato di aver pianto tanto a vedere le ultime immagini di Corona prima dell’arresto e Asia Argento che ha supplicato di aiutarlo.

A Vita in diretta , la mamma di Fabrizio Corona racconta come sta il figlio

Ieri a Vita in diretta è andato ospite la mamma di Fabrizio Corona, Gabriella che, disperata, ha raccontato del figlio: “Continua a non mangiare e non bere e a volersi fare male. Mio figlio ha sbagliato, è vero. Però ha pagato troppo. Ora se me lo ammazzano no. Io sono disposta ad andare in carcere al suo posto”.

E poi ha continuato: “Da molti anni è stata dichiarata la grave malattia psichiatrica di Fabrizio tramite tantissime perizie. Lo ha stabilito poi un anno e mezzo fa il giudice di Sorveglianza, nel 2019 … Tutte le relazioni dicono che mio figlio non può stare in carcere per la sua malattia, il bipolarismo. Questi giudici non hanno ritenuto vere le perizie di tutti i professionisti che sono molto dispiaciuti. Non lo accetto. E mi ribellerò finché avrò vita“. E poi, ancora: “Fabrizio non è normale, avete idea delle cavolate che ha fatto? Questo è evidente”.

Duro scontro tra Alberto Matano e la signora Gabriella

Ma poi, quando la signora Gabriella ha aggiunto una frase, Alberto Matano è andato su tutte le furie e l’ha bloccata.

Vediamo cosa è accaduto.

La mamma di Corona ha detto: “Hanno deciso di farlo fuori, se muore lo avranno sulla coscienza i magistrati“.

A quel punto, di fronte ad una frase così forte, Matano ha detto in modo fermo e deciso: “Noi comprendiamo il dolore di una madre ma attenzione quando diciamo che i magistrati avrebbero sulla coscienza determinate cose. Noi dobbiamo rispettare la legge, le sentenze vanno rispettate e dobbiamo ribadire questo”.

E la signora Gabriella ha replicato: “Non è vero, le sentenze ingiuste non vanno rispettate”.