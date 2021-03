Lapo Elkann, dopo essere stato in passato ricattato da Fabrizio Corona, oggi dice ” gli auguro…”

0 SHARES Condividi Tweet

Lapo Elkann dopo tanti anni per la prima volta parla di Fabrizio Corona. Tra i due non c’è mai stato un buon rapporto, soprattutto dopo quanto accaduto tanti anni fa. Adesso, però, a distanza di molto tempo, Lapo ha deciso di parlare pubblicamente di Corona, che come tutti sappiamo, si è tagliato i polsi, dopo aver appreso che sarebbe tornato in carcere da li a breve. Ora, come è a tutti noto, l’ex paparazzo si trova ricoverato nel reparto di psichiatrica all’ospedale Niguarda di Milano, piantonato dalle forze dell’ordine. Ma cosa ha dichiarato Lapo su Fabrizio?

Lapo Elkann e Fabrizio Corona, cosa è accaduto tra i due?

Per la prima volta, dopo tanti anni, Lapo ha voluto parlare pubblicamente dell’ex re dei paparazzi. Ricorderete come i rapporti tra i due siano stati molto tesi, soprattutto dopo che Fabrizio ha chiesto ben 200 mila euro alla Fiat per coprire uno scandalo che vedeva proprio Lapo, protagonista. Ci riferiamo a quanto accaduto nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre 2005, quando Lapo venne ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Lapo pare sia finito in ospedale per un mix di oppio, cocaina ed anche di eroina, dopo aver avuto un festino con dei transessuali. Tra questi pare ci fosse proprio Patrizia, intercettata poi da Corona per il quale ha rilasciato un’intervista davvero scioccante ed esclusiva. La Fiat, sarebbe venuta a scoprire tutto ciò ed avrebbe contattato Fabrizio, il quale avrebbe chiesto 200 mila euro per vendere l’intervista. Gli Agnelli avrebbero però rifiutato.

Il rampollo di casa Agnelli non hai mai parlato di Corona

Sembra proprio che in seguito a questa vicenda, Lapo non abbia mai voluto parlare pubblicamente dell’ex re dei paparazzi, se non nei Tribunali. Il rampollo è stato ascoltato, infatti, come testimone nel processo e sembra che Lapo avesse anche sottolineato come l’ex re dei paparazzi avesse “giocato sporco”. Adesso però, Lapo parla in modo diverso e dice di averlo perdonato.

“L’ho perdonato”, le dichiarazioni di Lapo

Adesso, il rampollo di casa Agnelli sembra aver dimostrato di non avere più alcun rancore nei riguardi di Fabrizio Corona. “L’ho perdonato, non ho nessun livore, nessun rancore, must go on, bisogna andare avanti“. E’ questo quanto confessato da Elkann, nel corso di un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Novella 2000, il settimanale diretto da Roberto Alessi. Il rampollo, aggiunge, che ad un certo punto, l’unica cosa da fare è voltare pagina e “dimenticare il male“. Insomma, parole sagge quelle dichiarate da Lapo, che hanno anche stupito tutti quanti.