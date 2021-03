Albano ospite da Bruno Vespa e si scatena il caos, la Rai li attacca duramente “dovrebbero evitare di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bruno Vespa, da tantissimi anni è al comando di Porta a Porta, un programma di Rai 1 che piace tantissimo e che è molto seguito nonostante vada in onda a tarda ora. Spesso, Bruno Vespa perde la pazienza quando i programmi che vanno in onda prima di lui tardano a passargli la linea come è successo, qualche volta, con Amadeus durante il suo Ama Sanremo.

Infatti, Vespa lamenta che già il suo è un programma va in onda in terza serata, se poi gli danno la linea tardi perde certamente ascoltatori.

Bruno Vespa ospita a Porta a Porta Albano

Durante l’ultima puntata di Porta a porta, Bruno Vespa ha avuto come ospite Albano e con lui ha parlato dei vaccini e , soprattutto del vaccino Astrazeneca che ormai, qualcuno non lo vede più di buon occhio . Nonostante sia stato dato il via libera e la vaccinazione con Astrazeneca sia ripresa dopo lo stop per valutare le eventuali correlazioni tra la somministrazione del vaccino e alcune morti, ora è possibile nuovamente utilizzarlo ma c’è ancora chi teme che possa essere pericoloso nonostante tutte le rassicurazioni. Tra questi, chi lo teme ancora è Albano che, in occasione dell’ospitata a Porta a Porta da Bruno Vespa ha detto

che il suo turno per essere vaccinato sarà a fine di marzo e che , in ogni caso non vuole fare il vaccino Astrazeneca sul quale se ne sono dette troppe ma Pfizer o Sputnik.

Dopo queste dichiarazioni di Albano, Rita Borioni, che fa parte del CDA Rai ha attaccato sia Bruno Vespa che Albano dicendo che non si può ospitare un cantante per parlare di vaccini perché Albano non ha alcuna competenza in materia e il servizio pubblico “dovrebbe evitare di aumentare la confusione”. E poi ha terminato il suo intervento sui social scrivendo: “L’intrattenimento è una cosa, l’informazione è un’altra“.

Il popolo del web attacca Bruno Vespa e Albano

Anche sui social c’è stata una reazione simile a quella avuta dalla Borioni, infatti, il popolo del web ha scritto che in tv a parlare di vaccini bisogna ospitare virologi o infettivologi ma non cantanti.

E poi c’è anche chi ha fatto dell’ironia perché, per Albano che ha detto che vuole fare il vaccino russo perché stima Vladimir Putin c’è chi ha detto, scherzando: “A questo punto aspetto quello spagnolo, visto che mi piace Penelope Cruz“.