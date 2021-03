Avanti un altro, Paolo Bonolis lancia una frecciata molto pesante a Barbara D’Urso: “Se c’è un cadavere…”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis è tornato a condurre Avanti un altro, come al solito, in coppia con il suo amico fraterno e collega, Luca Laurenti. I due mancavano un po’ dalla tv e il loro è stato un graditissimo ritorno. La formula di Avanti un altro, sostanzialmente, non è cambiata e il pubblico, ad ogni puntata, si diverte perché non sa mai cosa Bonolis e Laurenti architetteranno per divertire il pubblico. Paolo Bonolis ha sempre la battuta pronta e, a volte, esagera anche un po’. Infatti, qualche sabato fa si parlò di lui anche a Tv Talk, la trasmissione che va in onda il sabato pomeriggio condotta da Massimo Bernardini e gli ospiti ebbero modo di dire che le battute di Bonolis, a volte, sono un po’ esagerate, che non si può dire che bullizza gli ospiti ma che dovrebbe un po’ limitarsi.

E invece quel modo di fare di Bonolis che appartiene solo a lui, piace e il pubblico, da sempre, lo segue e lo ama.

Paolo Bonolis lancia una frecciatina al veleno alla volta di Barbara D’Urso

Spesso si è detto che tra Bonolis e Barbara D’Urso non corra buon sangue perché alla chiusura di Pomeriggio 5, la D’Urso non ha mai passato la linea a Bonolis; qualcuno aveva, per questo, dedotto che i due non andassero poi tanto d’accordo. Nella puntata di ieri, poi Bonolis ha fatto una battuta abbastanza pesante sulla D’Urso quando ha detto ad una concorrente, laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera: “E’ il paradiso di alcune trasmissioni televisive. La prendono subito dalla d’Urso o a Storie italiane. Appena c’è un cadavere arrivano come le mosche”.

Paolo Bonolis e la figlia Silvia

Paolo Bonolis non è solo quello che fa ridere prendendo in giro e fa divertire il pubblico e i concorrenti, è anche un padre innamoratissimo dei suoi 5 figli e che soffre per una di loro, Silvia che alla nascita ha avuto alcuni problemi che si stanno ripercuotendo anche ora che ha ormai 18 anni. Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al Messaggero e ha raccontato così: “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”.

E poi ha aggiunto: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.